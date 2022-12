Amici 22, Niveo a rischio eliminazione dopo l'entrata di una famosa tiktoker voluta da Lorella Cuccarini

Gossip TV

Ad Amici sono arrivate tre nuove allieve, tra queste ce n'è una, Valeria Mancini, proposta da Lorella Cuccarini. Si tratta di una tiktoker molto famosa, che potrebbe scalzare Niveo dalla squadra e costringerlo a uscire. Vediamo cos'è successo.

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi, da gennaio, potrebbero fare il loro ingresso tre nuove allieve. La notizia è stata data già con l'ultimo appuntamento domenicale andato in onda il 18 dicembre. La ballerina Vanessa e le cantanti Aurora e Valeria potrebbero prendere il posto di alcuni degli allievi che il pubblico ha imparato ad apprezzare ed amare.

Ad Amici Niveo potrebbe lasciare la scuola con l'ingresso di Valeria

In particolare, Valeria Mancini ha attirato l'attenzione di Lorella Cuccarini. La cantante è una famosissima tiktoker, con un account di oltre 7 milioni di mi piace e followers, ValeriVallery, come si fa chiamare su TikTok, ha una voce potentissima ed è stata notata dalla vocal coach del programma. L'insegnante h ascoltato un suo inedito, insieme agli allievi, in casetta e persino i ragazzi del talent show di Maria De Filippi sono rimasti senza parole per la bravura della futura compagna.

Il suo ingresso potrebbe far vacillare Niveo, arrivato ultimo molte volte nelle classifiche di canto: la sua posizione non è sicura, Rudy Zerbi ha avvertito sia lui che Cuccarini che, se non migliorerà, troverà il modo di mandarlo via. Neanche a dirlo, le sue parole hanno provocato la reazione piccata della coach, decisa a difendere il suo allievo, che ha attraversato un momento difficile. Tuttavia, persino Lorella Cuccarini sa che, con l'avvicinarsi del serale, previsto per marzo 2023, la sua squadra deve essere più forte che mai, perciò, la nuova cantante Valeria potrebbe essere il tassello mancante che renderebbe il suo team invincibile.

Ma, come l'ha presa Niveo? Il cantante, giovanissimo, ha sempre dimostrato di avere un atteggiamento un po' sprezzante e incauto, tanto da arrivare a uno scontro verbale con Tommy Dali per alcune sue leggerezze dette. E, anche in questa occasione, la sua spavalderia si è mostrata, perché, in merito al talento di Valeria e alla sua possibile entrata, ha commentato:

"No, non ho mai paura, però lei è brava. Vedo che piace tanto anche in casetta, ha talento ed è molto apprezzata da tutti, anche da Lorella. La sto prendendo come una delle sfide che ho affrontato."

Nel frattempo, la vocal coach non si è ancora del tutto espressa, ma valuterà durante questo periodo di pausa, lavorando con Valeria per decidere se è davvero lei la parte mancante che renderà la sua squadra vincente al serale.

