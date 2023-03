Amici 22, NDG ancora in crisi: il cantante è a rischio eliminazione?

Gossip TV

Nel daytime di Amici di oggi, NDG è caduto di nuovo preda dello sconforto: per il cantante sembra che la permanenza all'interno della scuola potrebbe non durare ancora molto...

La seconda fase di Amici, il talent Canale 5 diretto da Maria De Filippi, è ormai alle porte e nella scuola si susseguono le ultime interrogazioni degli allievi ancora senza maglia: ora, ognuno dei ragazzi si esibisce davanti alla commissione intera riunita per giudicarli. Oggi, è stato il turno anche di NDG ma il cantante non sembra essere in forma come dovrebbe...

Amici 22, NDG ancora in crisi: "Diranno che non posso accedere al Serale"

Già nel daytime di ieri, mercoledì 8 marzo, NDG era rimasto scontento del suo confronto con Rudy Zerbi, al punto da essere censurato dalla produzione per il linguaggio usato durante uno sfogo. Ma, anche oggi il cantante non sembra essere contento della sua esibizione e dopo l'interrogazione collettiva di canto, si è accasciato contro una delle pareti della scuola, preda dell'ansia:

"Ho sbagliato tutto. Ho fatto sempre bene, p**** miseria, perché l'ho sbagliata? Non è andata affatto bene, ero così in ansia che non avevo acceso gli auricolari, non mi sentivo, non mi è mai capitato di fare così male. Ce l'ho tanto con me stesso perché dopo questa prova diranno che non sono pronto per il Serale"

In realtà, NDG non è l'unico a vivere un momento di forte crisi, anche Cricca e Megan Ria sono incerti riguardo al loro futuro nella scuola e dato che il Serale partirà il 18 marzo, la risposta definitiva su quale sarà il loro futuro verrà svelata presto.

