Amici 22, NDG a Verissimo si confessa: "Ho provato cosa fossero solitudine e depressione..."

Tra gli ospiti di Verissimo di oggi, sabato 25 marzo, anche un altro allievo della scuola di Amici, NDG. Il cantante si è aperto a proposito della depressione di cui ha sofferto. Vediamo insieme cosa ha detto.

Ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di oggi, sabato 25 marzo, ci sono stati due allievi del talent di Amici di Maria De Filippi, il programma giunto alla sua ventiduesima edizione e in onda con il Serale ogni sabato. A essere intervistati sono stati Megan Ria e NDG e quest'ultimo ha rivelato di essere stato vittima di solitudine e depressione.

Amici 22, la confessione di NDG a Verissimo

Insieme a Megan Ria, il cantante NDG è stato l'altro eliminato durante la prima puntata del Serale di Amici: un'uscita di scena non del tutto inaspettata, ma che per molti del pubblico non sarebbe dovuta avvenire, dato che le esibizioni di NDG erano più che valide, mentre quelle di Piccolo G ad esempio erano state piuttosto traballanti. Il cantante ha lasciato la scuola di Amici dopo sei mesi vissuti sempre lì e con Silvia Toffanin ha raccontato com'è stato il suo percorso all'interno della scuola, dove non sempre si è distinto per le sue qualità, tanto da finire spesso nei guai.

Il cantautore ha raccontato di aver vissuto un periodo molto duro dopo l'uscita della sua prima canzone, Panamera, in seguito al quale è caduto in una forte depressione:

"Dopo un successo inaspettato ho provato cosa fossero depressione e solitudine. Ho subito un contraccolpo, mi sono sentito solo, abbandonato. La mia vita non aveva un attimo di stop dopo l'uscita di Panamera la mia prima canzone, finché non è arrivato il covid che mi ha fatto riavvicinare alla mia famiglia e ho capito tutto quello che mi era successo intorno e quanto avesse influito su di me. In quel momento, non volevo altro che scomparire. Quello è stato un periodo difficile, in cui non mi sono goduto il successo e il disco d'oro, perché stavo male. Un sogno che si era trasformato in un incubo."

Il cantante ha rivelato che è stato proprio grazie alla partecipazione ad Amici che è venuto fuori da quella depressione che lo attagnagliava, perciò, anche nel momento dell'eliminazione si è mostrato sereno, perché anche se non era riuscito ad arrivare in finale, aveva già ottenuto la sua personale vittoria.

