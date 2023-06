Amici 22, Michele Bravi sulle controverse dichiarazioni di Arisa: "Non mi sento di..."

Gossip TV

Uno dei giudici di questa edizione di Amici, Michele Bravi ha commentato le dichiarazioni di Arisa sulla comunità LGBTQ+. Ecco cosa ha detto.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Michele Bravi, uno dei giudici di questa ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha svelato cosa ne pensa di alcune dichiarazioni di Arisa sulla comunità LGBTQ+ e Giorgia Meloni.

Amici 22, Michele Bravi si espone su Arisa e le sue parole sulla comunità LGBTQ+

In un'intervista, l'ex giudice Michele Bravi ha raccontato dei prossimi progetti che lo attendono questa estate, come il concerto Mondo Sottile Live, nell'ambito della rassegna promossa dal comune di Milano "Estate al Castello" e che prenderà avvio dal prossimo 21 giugno. Sull'esperienza ad Amici, il cantante ha svelato che per lui è stato un grande onore lavorare con una professionista come Maria De Filippi, per la sua empatia e calma nell'affrontare ogni situazione.

Ad Amici c'era tra i professori anche la collega Arisa e Bravi si è esposto sulle dichiarazioni che la cantante ha rilasciato durante l'intervista a La Confessione e che hanno scatenato diverse polemiche e call out da parte di esponenti della comunità queer, come Vladimir Luxuria:

"Questo è il mese del Pride e la vicenda di una mia collega è stata usata come gossip più o meno fondato. Non ho visto l'intervista completa, forse, anche per disinteresse, quello che ho letto è solo il titolo sensazionalistico. In questo mese celebriamo la lotta per i diritti e mi dispiace che per un gossip del genere - per quanto uno possa essersi esposto nel bene o nel male - non si stia parlando di quanto a livello istituzionale si possa fare"

Secondo Bravi, infatti, a causa delle polemiche sulle parole di Arisa si è distolta l'attenzione dal tema del Pride e dall'assenza di una tutela istituzionale per la comunità:

"Arisa la conosco come collega e come professionista. Empatizzo con lei perché io stesso nelle interviste tante volte sono stato ingenuo, non volendo. Intendiamoci, c'è sempre una responsabilità, a prescindere da tutto, per quello che diciamo. Lei è una persona che ha i mezzi per difendersi e non mi sento di autorizzare o non autorizzare quello che ha detto. Se l'attaccassi, sarei scortese, perché se ne sta già parlando, se la difendessi rischierei di insultare la sua intelligenza. Ha commesso un arrore, può fare un passo indietro e non spostare nulla sul tema centrale del Pride."

