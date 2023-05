Amici 22, Mattia Zenzola riabbraccia Christian Stefanelli: il video è già virale!

Gossip TV

Dopo la vittoria ad Amici, Mattia Zenzola ha potuto riabbracciare il suo più caro sostenitore, l'amico fraterno Christian Stefanelli. Eccoli insieme in un video che è già diventato virale!

Nella finale di Amici di domenica 14 maggio, andata in onda su Canale5, Mattia Zenzola ha trionfato, sbaragliando gli altri tre finalisti e arrivando al televoto finale con Angelina Mango. Dopo questi mesi trascorsi nella scuola, ora, è tornato a casa e ad accoglierlo c'era una persona molto speciale: Christian Stefanelli.

Amici 22, Mattia Zenzola e Christian Stefanelli si riabbracciano!

I due sono diventati molto uniti già nella precedente edizione di Amici di Maria De Filippi e quando Mattia ha dovuto abbandonare la scuola a causa di un infortunio, Christian lo ha sostenuto e gli è stato vicino, tanto che appena terminata l'avventura nella casetta di Canale5, i due si sono subito rivisti. Durante questa edizione del talent, Christian ha mostrato più volte il suo sostegno verso il ballerino, anche in occasione della rottura con Maddalena Svevi e anche Mattia si è commosso nel rivederlo nel video riassunto che la produzione ha mandato in onda nei giorni precedenti alla finale.

Zenzola lo ha definito "mio fratello", arrivando a confessare di sentire enormemente la sua mancanza e di volerlo riabbracciare. Un desiderio che è stato esaudito quando, dopo aver vinto la Finale, ha potuto far ritorno a casa. In un video pubblicato da Stefanelli su Instagram e già diventato virale, si vedono i due ballerini abbracciarsi, con Mattia che stringe la coppa della finale e i fuoci d'artificio ad accoglierlo. A corredo del video, Christian ha scritto un piccolo messaggio per celebrare la vittoria del suo più caro amico:

"Ti voglio un bene dell'anima, fratello mio. Aspettavo solo questo!"

