Amici 22, Mattia Zenzola in lacrime: la sorpresa inaspettata prima della finale [VIDEO]

Gossip TV

Ieri, nel daytime di Amici, Mattia Zenzola ha ricevuto un'inaspettata sorpresa. Ecco cosa è successo!

Nel daytime di Amici di ieri, giovedì 11 maggio, la produzione ha mandato in onda una sorpresa per Mattia Zenzola, facendo arrivare in studio il padre!

Amici 22, Mattia Zenzola in lacrime per la bellissima sorpresa ricevuta!

Manca pochissimo alla finale del talent di Maria De Filippi: domenica 14 maggio sapremo chi vincerà tra Isobel Kinnear, Mattia Zenzola, Wax e Angelina Mango. Ieri, la produzione ha organizzato una dolce sorpresa per Mattia Zenzola: prima il ballerino ha potuto ascoltare un messagio registrato a sua madre, la quale lo ha elogiato per la grande forza che ha dimostrato fin da piccolo: non solo nell'affrontare le difficoltà, ma anche nel non hciudersi all'amore e alle amicizie.

La donna ha raccontato anche quante volte Mattia si è chiuso nella sua stanza, durante i momenti più difficili, chiudendosi in sé stesso, evitando persino di far entrare la luce del sole, perché non la sopportava. Quella camera è diventata per lui un rifugio, anche durante la malattia del padre e l'eliminazione, lo scorso anno, da Amici in seguito a un infortunio. Alla fine del messaggio, Mattia si è trovato davanti un'inaspettata sorpresa: suo padre si è presentato in studio per salutarlo e incoraggiarlo! L'uomo ha elogiato il coraggio del ballerino e gli ha fatto promettere di non preoccuparsi per lui, perché il peggio è passato:

"Non devi più tenere abbassate le tapparelle, basta chiudersi in sé stesso. Sono così fiero di te, tu oggi mi hai regalato la vita ed è bellissimo. Non potevi farmi regalo più bello, non preoccuparti per me adesso. Me lo devi promettere, perché io sto bene e sono felice quando so che sei contento. Questo è un traguardo stupendo e non potevo mancare."

Scopri le ultime news su Amici