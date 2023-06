Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari in un noto programma Mediaset?

Gossip TV

Si vocifera che il vincitore di Amici, Mattia Zenzola, e la sua partner di ballo, Benedetta Vari, saranno presenti in un noto programma che andrà presto in onda su Mediaset. Ecco cosa sappiamo!

Non si è ancora placata l'ondata di affetto e successo per Mattia Zenzola, vincitore della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale5.

Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari insieme in un noto programma di Mediaset

Dopo la recente partecipazione a Viva Rai2!, il talk show mattutino condotto da Fiorello, dove Mattia Zenzola e Benedetta Vari si sono esibiti in un tango e hanno smentito le voci di presunti flirt tra loro, la coppia di ballerini potrebbe far parte di un noto programma di Mediaset, che dovrebbe iniziare a breve.

Mattia sarà protagonista di una Masterclass, domani 6 giugno, e questo fine settimana insieme a Benedetta e Alessio Cavalieri è stato a Catania, dove con il loro maestro Raimondo Todaro, si sono esibiti al Teatro Metropolitan della città in uno spettacolo organizzato dalla Todaro Academy Dance.Ora, arriva anche un'altra soddisfazione per il vincitore di Amici: come riporta MondoTV24, infatti, sembra che Mattia e Benedetta prenderanno parte al prossimo Battiti Live.

L'evento musicale partirà il 21 giugno su Italia 1 e anche quest'anno dovrebbe essere condotto da Elisabetta Gregoraci, insieme a Alen Palmieri e Mariasole Pollio. Al momento si tratta solo di una voce, non sono giunte ancora conferme ufficiali da parte dei due diretti interessati, ma le probabilità di vederli in tv sono davvero alte.

