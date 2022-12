Amici 22, Mattia Zenzola chiede scusa in diretta: "Ho sbagliato, mi dispiace..."

Gossip TV

Nella puntata di oggi domenica 4 dicembre, Mattia Zenzola ha fatto un passo indietro e ha chiesto scusa per l'atteggiamento ostile che ha mostrato nei giorni scorsi. Ecco cosa ha detto.

Non è stata una settimana facile per Mattia Zenzola: la tensione per il provvedimento disciplinare di Rudy Zerbi, l'allontanamento da Maddalena Svevi e le liti con i compagni in casetta hanno esacerbato il ballerino, portandolo a un crollo emotivo. Nella puntata andata in onda oggi, domenica 4 dicembre, Mattia Zenzola ha però deciso di chiedere scusa per il suo comportamento.

Liti e scontri, Mattia Zenzola chiede scusa a Maria De Filippi

Il ballerino era stato osteggiato dai compagni di classe, perché non ammetteva di essere tra coloro che meno si impegnavano nel mantenere l'ordine in casetta. L'intera classe di Amici si era rivoltata contro di lui, perché Mattia sosteneva di avere la coscienza pulita. Peccato che Gianmarco lo avesse sbugiardato davanti a tutti, mostrando il disordine che regnava nel suo armadio.

A questo si era aggiunta la preoccupazione per il provvedimento di Rudy Zerbi: insieme a Piccolo G, Aaron e Tommy Dali, il ballerino aveva trascorso una notte in sala relax, ma alla fine non era stato interpellato per il provvedimento finale. Tuttavia, tornato in casetta, si era reso conto che i suoi compagni lo deridevano e sembravano parlar male di lui alle sue spalle. Un'accusa pesante e che lo aveva portato a sfogarsi con NDG. Pur essendosi confrontato con Gianmarco, Ramon eSamu, Mattia aveva trovato da parte del pupillo di Alessandra Celentano un muro di indifferenza, mentre Samu aveva negato le accuse. Solo con Gianmarco era riuscito a trovare un punto di incontro, sebbene, alquanto fragile.

Come se non bastasse, la sua relazione con Maddalena Svevi aveva attraversato dei momenti di down, dato che la ragazza sembrava più sfuggente del solito e Mattia aveva deciso di chiederle un confronto: anche in questo caso, le divergenze caratteriali non avevano trovato un terreno comune di accordo. Chissà se la coppia ritroverà l'armonia.

Eppure, a sorpresa, in questa puntata, Mattia Zenzola ha deciso di fare un passo indietro e di fare le sue scuse alla conduttrice Maria De Filippi. Dopo la fine della sua esibizione di ballo, il ballerino ha dichiarato:"Il comportamento in generale è stato sbagliato. Ma ero afflitto da altri pensieri. Quindi, chiedo scusa".

