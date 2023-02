Amici 22, Maria De Filippi punzecchia Gianmarco Petrelli su Megan Ria: "Ma quanto sei noioso?"

Gossip TV

Nel daytime di oggi, 2 febbraio, ad Amici è andata in onda la gara di ballo degli allievi con il televoto del pubblico. Dopo l'esibizione di Megan Ria, la conduttrice Maria De Filippi non si è trattenuta e ha detto la sua su Gianamarco Petrelli. Vediamo insieme cosa ha detto.

Il daytime di Amici andato in onda oggi, 2 febbraio, ha portato una divertente discussione tra Maria De Filippi e il ballerino Gianmarco Petrelli. Nel corso della puntata è stata mostrata al pubblico la gara di ballo e i ragazzi si sono esibiti per essere giudicati dal televoto. Dopo l'esibizione di Megan Ria, la conduttrice - collegata con lo studio - ha chiesto alla ballerina se voleva restare anche per l'esibizione di Gianmarco Petrelli, con cui la ragazza ha una relazione nella scuola di Canale 5, anche se un po' turbolenta.

Amici 22, Maria De Filippi mette Gianmarco sulla graticola

La conduttrice non ha perso occasione di esprimere la sua opinione sul ballerino. Già prima che entrasse ha commentato il suo ritardo in studio con un "Mamma mia, ma quanto se fa' aspettare quello?". E, ovviamente, ha proseguito, non appena il ballerino di Alessandra Celentano è entrato:

"Ma tu lo sai che sei fortunato? E sai anche che sei un cretino? Quanto sei noioso rispetto a lei? Sai che ho ragione. Lei è buona, tu stai sempre a chiedere, Gianma, lei non chiede mai!"

Il ballerino, pur percependo il tono di scherzoso rimprovero della conduttrice, ha provato a difendersi, ammettendo che hanno fatto dei passi avanti. Ma Maria sembrava decisa a metterlo sulla graticola e "arrostirlo" per bene:

"Non può parlare con nessuno che sta male, che quando torna se non si accorge di un'alzata di sopracciglio, succede di tutto. Ma tu non glielo dici, no, lei se ne deve accorgere. Ma tu glielo chiedi mai?"

Gianmarco ha esclamato:"Ma quindi mi stai rimproverando?" e la conduttrice ridendo ha ammesso che è proprio quello che stava facendo. Tuttavia, Maria ha anche ammesso che è molto contenta che i due ballerini abbiano trovato un'intesa e un accordo su come andare avanti. Infatti, in uno degli ultimi daytime i ragazzi sembravano decisi più che mai a chiudere la loro storia, tuttavia, sembra che finalmente abbiano capito che sono fatti l'uno per l'altra. Poi aggiunge, divertita: "Certo, non dico che vi sposerete, ma almeno avete trovato un motivo per continuare la vostra storia e penso che vi facciate bene a vicenda".

Nonostante il rimprovero, la conduttrice ha molto a cuore i suoi ragazzi e, anche quando sbagliano, cerca di mostrarsi comprensiva e affettuosa, consolandoli e, se serve, aiutandoli a riflettere sui loro errori.

