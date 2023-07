Amici 22: "Maria De Filippi mi ha insegnato tante cose di me che facevo fatica ad individuare", parla Angelina Mango

Gossip TV

Angelina Mango dedica parole di grande stima e affetto alla conduttrice di Amici.

Angelina Mango è una delle giovani cantautrici più apprezzate del momento. Intervistata da Lorella Cuccarini per il format Dimmi di te, l'ex allieva della ventiduesima edizione di Amici si è raccontata e colto l'occasione per dedicare parole di stima e affetto nei confronti della conduttrice Maria De Filippi.

Angelina e le parole su Maria De Filippi

Angelina Mango, figlia del compianto Pino Mango e di Laura Valente, ha rilasciato una lunga intervista a Lorella Cuccarini. Ospite dell'ultima puntata di Dimmi di te, la bravissima cantante ha ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici e parlato del suo rapporto con Maria De Filippi:

Mi ha insegnato tante cose di me che facevo fatica ad individuare. Invece lei è una persona che ti guarda e ti ha individuato totalmente, ti scannerizza proprio…E’ difficile nascondere delle emozioni a lei perché lei le capisce subito ed è sempre gentile. Questa cosa a me fa impazzire. Spesso uno pensa “ah, come è professionale, com’è brava“, invece la gentilezza di Maria è assurda ed è una cosa che mi ha sempre colpito. Sono terribilmente grata a lei e sono sicura che tra noi ci sia un buon rapporto. Credo che la stima sia anche reciproca, chiaramente io la stimo molto di più però lo percepisco da parte sua che vede qualcosa in me anche umanamente, poi artisticamente è secondario. Visto che la stimo così tanto mi dico “allora valgo qualcosa”.

La vincitrice del circuito canto di Amici 22 ha raccontato di aver dovuto affrontare i tanti pregiudizi legati al suo cognome, ma che questo non l’ha influenzata nella scelta di presentarsi solo come Angelina:

Su Spotify o sulle piattaforme sono Angelina Mango perché è sulla mia carta d’identità. Poi ad Amici è stato casuale, è stato come stare in classe, non è stata una scelta il non parlare del mio cognome per staccarmi. Io sono Angelina Mango, sono Angelina, sono Nina…Secondo me affrontare questa cosa con più naturalezza possibile la fa anche capire alle persone e fa andare via tutti i pregiudizi che ci sono. La gente forse capisce che quando viene a parlarmi non parla solo con Angelina Mango la cantante, ma parla con una ragazza di 22 anni che magari può soffrirci di qualcosa o può sentirsi in imbarazzo. Molte persone hanno anche la delicatezza di farmelo capire con lo sguardo che apprezzano, ma di non dirmi nulla. Mi piace questa aura di non detto, ma sono sicura che c’è molta stima per i miei genitori, la sento.

