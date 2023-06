Amici 22: "Maria De Filippi è stata per tutti noi un vero punto di riferimento", parla un'ex ballerina della scuola

Gossip TV

Le dolci parole della ballerina Maddalena Svevi per la conduttrice di Amici.

La ventiduesima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria del latinista Mattia Zenzola. Tra le allieve del talent show di Canale 5, però, c'è stata anche la ballerina Maddalena Svevi che, intervistata da Velvet Style, ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la conduttrice Maria De Filippi.

Maddalena Svevi e le parole su Maria De Filippi

Maddalena Svevi ha ricordato la sua esperienza ad Amici in una nuova intervista rilasciata a Velvet Style. La ballerina ed ex allieva di Emanuel Lo ha raccontato cosa ha significato per lei vivere nella Casetta insieme a tutti gli altri allievi:

La prima cosa che si nota – quando si vive in quella casetta – è il fatto che ci siano venti artisti, ognuno con la propria passione. Ciò che più mi piace della casetta è proprio la presenza dell’Arte ovunque: quando si entra in casa, c’è sempre l’arte e c’è sempre qualcuno che sta provando qualche passo di danza o che sta canticchiando la propria canzone. La Casetta è piena, e non ci si annoia mai.

A proposito di Maria De Filippi, Maddalena ha rivelato:

Maria è stata una mamma; era sempre presente, ogni volta in cui ne avevamo bisogno. C’era sia per le “coccole” sia quando noi facevamo qualcosa di sbagliato; in quel caso lei ci faceva capire cosa ci fosse dietro quello sbaglio. Andava a fondo nelle cose per aiutare noi, ed è stata per tutti un vero punto di riferimento.

