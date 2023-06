Amici 22, Cricca gela i fan su Isobel Kinnear: "Grande errore..."

Gossip TV

In occasione del concerto a Roma, Full Out Amici, alcuni degli allievi si sono esibiti e hanno risposto ad alcune domande. Ecco cosa ha svelato Cricca su Isobel Kinnear!

Nella giornata di ieri, 11 giugno, a Roma si è tenuto Amici Full Out, un evento con tutti gli ex allievi di questa edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, dove alcuni dei ragazzi di Amici si sono esibiti e hanno poi risposto ad alcune domande del pubblico.

Amici 22, Cricca sull'amore per Isobel Kinnear: "Un grande errore"

Tra i vari allievi che si sono esibiti, c'era il vincitore di questa ventiduesima edizione, Mattia Zenzola, insieme a Maddalena Svevi, Benedetta Vari, Piccolo G, Federica Andreani, Alessio Cavaliere, Wax e Angelina Mango. A condurre l'evento due ex allieve d'eccezione: Giulia Stabile e Isobel Kinnear, affiancate dall'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis.

Proprio su Isobel, Cricca - con cui la ballerina australiana ha avuto una breve storia nella scuola - ha dichiarato qualcosa che ha provocato un certo stupore tra i fan. I due, infatti, si sono lasciati in buoni rapporti, ma il cantante romagnolo non ha mai nascosto di essere ancora innamorato della compagna di avventure: quando, infatti, è stato eliminato dal programma, ha dichiarato di voler bene a tutti i suoi compagni, ma per Isobel ha ammesso di provare ancora amore. Anche nel corso delle interviste dopo la finale del 14 maggio, Cricca si è detto ancora interessato che avrebbe sperato in una seconda possibilità. Al contrario, Isobel, pur ammettendo che Cricca era un ragazzo d'oro, ha dichiarato che per il momento non era interessata a proseguire una relazione romantica, ma che avrebbe comunque lasciato una porta aperta.

Tuttavia, ieri, nel corso delle interviste agli ex allievi, Cricca ha sorpreso i fan con una frase che non si aspettavano: quando, infatti, gli è stato chiesto se si era innamorato di qualcuno in casetta, il cantante non ha esitato a pronunciare il nome della ballerina, ma ha anche aggiunto qualcosa che non sembrava affatto una battuta, nonostante i presenti abbiano affermato che il tono del ragazzo era alquanto scherzoso:

"Sì, di Isobel mi sono innamorato. Grande Errore!"

Il concerto di Amici andrà in onda in Tv, per la precisione, potremo vedere gli allievi martedì 20 giugno su Italia1 alle ore 21.20.

