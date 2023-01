Amici 22, Maddalena Svevi sempre più isolata dai compagni, aumentano le tensioni in casetta

Gossip TV

Nel daytime di ieri, lunedì 30 gennaio, Maddalena Svevi e Megan Ria sono state convocate dalla produzione per una comunicazione. Nonostante Maddalena fosse in preda all'ansia, i suoi compagni l'hanno totalmente ignorata. Vediamo insieme cosa è successo.

Nel daytime di Amici in onda ieri, 30 gennaio, dopo l'eliminazione di Eleonora, la produzione ha convocato Megan Ria e Maddalena Svevi per una comunicazione. Le due ballerine sono rimaste sorprese e un po' spaventate e hanno cercato di calmare i nervi prima di questa convocazione misteriosa. Tuttavia, se Megan poteva contare anche sugli amici, come Ramon e Isobel, che la rassicuravano, Maddalena si è trovata del tutto isolata.

Amici 22, Maddalena è sempre più sola nella scuola

La produzione ha annunciato prima la convocazione di Megan e poi quella di Maddalena, quest'ultima ha iniziato a preoccuparsi e girovagava per la casetta, sperando di potersi sfogare con qualcuno. Ma, inaspettatamente, tutti i compagni sembravano presi dalle proprie preoccupazioni o si concentravano su altro. Anche gli altri ballerini, come Isobel e Ramon, sembravano più intenti a rassicurare Megan e così la bionda ballerina si è ritrovata da sola.

La produzione ha mandato in onda anche alcuni filmati in cui la ragazza era seduta a fissare il vuoto, preoccupata per ciò che potrebbe attenderla, ma nessuno dei compagni intorno a lei sembrava notarla, tanto che continuavano a scherzare e ridere anche ad alta voce, incuranti del suo malessere. A criticare questo atteggiamento di menefreghismo generale è stato Piccolo G. che ha affermato:

"A me dispiace che qui, ognuno di noi si fa i c**** propri. Perché negarlo? Questa è la verità. Soffriamo la competizione e perciò non mangiamo insieme, mangiamo separati. E verso Maddalena c'è lo stesso atteggiamento, ma poi esiste anche l'atteggiamento finto, di chi finge con gli abbracci, i baci, ecc."

Ramon interviene con un breve commento, che però fa scappare via Maddalena: "Io in realtà sono preoccupato per Megan". Queste parole rivelano a Maddalena che per lei i compagni non hanno molto affetto o interesse, tanto che nella stessa situazione preferiscono preoccuparsi solo per Megan e ignorare lei. La ballerina scappa in bagno in lacrime e si può sentire il suo pianto affannoso, mentre solo Samu e Federica Andreani la raggiungono per sapere come sta.

