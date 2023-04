Amici 22: "Maddalena Svevi non si merita questo accanimento", il giudizio della critica

Gossip TV

Svelato il parere delle testate giornalistiche sulla ballerina Maddalena Svevi.

Ieri, sabato 8 aprile 2023, su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiduesima edizione. Intanto, negli ultimi giorni, la ballerina Maddalena Svevi ha scoperto il giudizio della critica.

Maddalena Svevi ad Amici 22: le pagelle della critica giornalistica

La finale di Amici 22 si avvicina e Maria De Filippi ha deciso di fare sperimentare agli allievi ancora in gara la cosiddetta ‘critica giornalistica’. Se Wax non ha per niente gradito le critiche ricevute dalle varie testate lasciandosi andare a delle esternazioni davvero poco carine e fuori luogo, Maddalena Svevi ha ricevuto diversi complimenti:

"La contrappongono sempre a Isobel e proprio per questo a me sembra un pò calimero. Salvate la soldatessa Madda, non si merita questo accanimento" scrive la giornalista de Il Quotidiano Nazionale. "Nonostante la Celentano la definisca insignificante riesce a difendersi bene nel guanto di sfida contro Isobel e riesce a portare la coreografia a casa anche se non alla squadra. Tuttavia, l'essere bersagliata dalla maestra Celentano, si sa, potrebbe essere un punto a suo favore agli occhi del pubblico che, spesso, favorire i più 'deboli'. Sulle note dei Queen si rifà del guanto di sfida perso e si salva per prima al ballottaggio" scrive invece la giornalista de Il Giornale.it.

Giudizi positivi che hanno sorpreso la ballerina e allieva di Emanuel Lo. Parlando con Maria De Filippi, infatti, Maddalena si è mostrata soddisfatta e alla fine ha rivelato: "Si vede che a casa arriva il fatto che sono tanto punzecchiata dalla Celentano. Per fortuna mi capiscono".

