Amici 22, Maddalena Svevi e il guanto di sfida di Alessandra Celentano: "Mi sembri un pulcino..."

Gossip TV

Alessandra Celentano ha lanciato un nuovo guanto di sfida contro Maddalena Svevi, mettendola in sfida contro Isobel Kinnear. Vediamo insieme cosa è successo.

Il daytime di oggi di Amici di Maria De Filippi ha visto la classifica dei ballerini annunciata dopo le loro esibizioni alla presenza (virtuale) di Anbeta. La ballerina del talent show ha giudicato i vari ballerini di questa edizione del talent di Canale 5 e ha espresso il suo giudizio. Per guardare la classifica si sono tutti riuniti in casetta, dove è arrivato anche il secondo guanto di sfida del Serale: questa volta lanciato da Alessandra Celentano per Maddalena Svevi.

Amici 22, Alessandra Celentano mette in sfida Maddalena Svevi

Come già accaduto nella prima puntata del Serale, Celentano vuole vedere Maddalena e Isobel Kinnear sfidarsi: la maestra ha definito la prima "una gattina" durante la prima sfida, mentre Isobel è stata paragonata a una leonessa, scatenando la risposta piccata di Malgioglio, giudice del Serale, che ha avvertito Celentano di fare attenzione alla gattina, perché presto avrebbe sfoderato gli artigli.

Anche in questo daytime continuano i paragoni tratti dal mondo animale della prof, questa volta Maddalena è un "pulcino" rispetto a Isobel, che al suo arrivo nella scuola ha catturato tutti. Celentano sottolinea che questa sfida deve tirare fuori quella luce speciale che secondo lei, però, la ballerina non ha e vuole perciò metterla alla prova per vedere cosa è in grado di fare. Come sempre, la maestra ci va giù pesante, ma Maddalena accetta il guanto.

Dopo aver visto la coreografia, l'allieva ha affermato:

"La lettera...Io credo di essere unica e speciale, quindi, non ci ho pensato. Stiamo facendo la fattoria, prima ero una gattina, ora un pulcino. Io cercherò di farle vedere cosa so fare nel pezzo. Certo, è un pezzo per Isobel, ma credo sia equo, perché è difficile per entrambe."

Riuscirà la ballerina a convincere la Maestra di ballo? Non ci resta che attendere la puntata di sabato 25 marzo!

Scopri le ultime news su Amici