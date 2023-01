Amici 22, per il Serale due ex allievi tra i ballerini professionisti, lo spoiler è servito!

Gossip TV

Per il Serale di Amici potrebbero esserci due ex allievi tra i ballerini professionisti! Ecco cosa sappiamo!

Manca sempre meno al Serale di Amici di Maria De Filippi e iniziano a essere rivelati non solo i nomi degli allievi che vi accederanno, ma anche quelli dei ballerini professionisti e dei possibili giudici della seconda fase del talent show di Canale 5.

Amici 22, due ex allievi tra i ballerini professionisti per il Serale del programma

Già alcuni spoiler avevano rivelato che tra i possibili giudici sarebbero tornati Stefano De Martino e Emma Marrone, ma un'ulteriore indiscrezione sembra confermare che tra i membri del corpo di ballo professionista ci saranno due ex allievi del programma.

A rivelarlo è stata Elena D'Amario, attualmente fidanzata con uno degli attori della serie Mare Fuori, che attraverso le sue storie di Instagram avrebbe rivelato che Alessandro Cavallo e John Erik faranno ritorno nel programma come ballerini professionisti per il Serale.

Nelle sue stories su Instagram, D'Amario ha pubblicato un video in cui si vedono quattro ballerini, forse i componenti del corpo di ballo per la seconda fase di Amici e sembrano riconoscibili proprio Cavallo e Erik. Ma per il momento si tratta di speculazioni, bisogna ancora attendere una conferma uffciale.

