Amici 22, Maddalena Svevi contro Samu: "Mi rode, ho passato un anno a essere sopra di lui nelle classifiche e ora..."

Lo sfogo di Maddalena Svevi sul suo compagno di squadra Samu dopo la seconda puntata del Serale.

Dopo Megan e NDG, anche Piccolo G e Gianmarco Petrelli sono stati eliminati dal Serale di Amici 22. Un duro colpo sia per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che in una sola puntata hanno perso ben due allievi, che per i ragazzi della scuola che non sono riusciti a nascondere il loro dispiacere.

Maddalena Svevi spiazza su Samu ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 22 i ragazzi della scuola hanno salutato Gianmarco Petrelli e si sono lasciati andare ad alcune riflessioni sulle sfide eseguite durante la seconda puntata del Serale. Se Samu si è detto d'accordo con la maestra Celentano sul discusso guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo nei confronti di Ramon, Maddalena Svevi ha rivelato a Benedetta Vari di essere seriamente preoccupata per il suo futuro nel talent show di Maria De Filippo.

Non solo. Parlando con la ballerina di Mattia Zenzola sulle possibili prossime eliminazioni del Serale, Maddalena si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha puntato il dito contro il suo collega Samu:

Punto alla quinta puntata. E non so neanche minimamente se ci arriverò [...] Però a me mi rode pure sto ragionamento di Samu perché ho passato un anno a essere sopra Samu nelle classifiche. E adesso perché al Serale si guarda pure il pubblico…Ti posso dire che mi sento un po’ sottovalutata? Pure da voi in casa. Facevamo le prove generali, tornavamo a casa ed ero sempre quella abbassata da tutti. E sono stata la prima a prendere la maglia.

Ricordiamo che, con l'eliminazione di Megan Ria, NDG, Piccolo G e Gianmarco Petrelli, i ragazzi ancora in gara al Serale di Amici 22 sono: Aaron, Isobel e Ramon per il team Zerbi-Cele; Wax, Federica, Mattia e Alessio per il team Todarisa; Cricca, Angelina, Samu e Maddalena per il team CuccaLo.

