Amici 22, Gianmarco eliminato: i saluti ai compagni e le loro reazioni

Nel daytime di Amici di oggi, lunedì 27 marzo, è stato mostrato il saluto di Gianmarco Petrelli ai suoi compagni e le loro reazioni alla sua eliminazione. Vediamo insieme cosa è successo.

Nella seconda puntata del Serale di Amici a essere eliminati sono stati Piccolo G e Gianmarco Petrelli e durante il daytime di oggi, lunedì 27 marzo, è stato mostrato l'addio di quest'ultimo a tutti i compagni del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 22, Gianmarco Petrelli e i saluti ai suoi compagni: lacrime e abbracci

Mentre di Piccolo G non è stato mostrato l'addio ai compagni nel daytime, di Gianmarco la produzione ha deciso di mandare in onda i momenti dei saluti dei ragazzi, dopo la notizia che Gianmarco avrebbe lasciato il programma. Per il ballerino c'è stata una gradita sorpresa, con l'assegnazione di una borsa di studio di 3 settimane a New York, come gli ha comunicato Maria De Filippi "anche se non sarà nello stesso periodo di Megan, eh" ha scherzato la padrona di casa.

La prima a scoppiare in lacrime alla notizia dell'eliminazione di Gianmarco è stata Isobel Kinnear, con cui il ballerino aveva legato moltissimo, tanto che le aveva dato qualche lezione di italiano. Ma anche gli altri ragazzi sono apparsi molto addolorati, soprattutto, Cricca, con cui Gianmarco era molto legato e persino Maddalena Svevi, che con il ballerino ha avuto più di uno scontro si è trovata in lacrime e ha scherzato dicendo che "finalmente stiamo andando d'accordo e te ne vai". L'intera casetta è scossa dalla tristezza, tanto che anche Wax si isola e preferisce stare per conto suo, perché non vuole stare in mezzo agli altri, tanto che quando Angelina Mango lo va a chiamare, il ragazzo ammette di avere mal di testa.

Per i ragazzi è oramai più chiaro che man mano che proseguiranno il percorso dovranno dire addio ai loro compagni, ma come sottolinea Samu:

"Fuori ci vediamo, possiamo vederci tutti insieme"

Come anche Mattia Zenzola ammette, sono pur sempre 7 mesi che stanno tutti insieme, in casa a vivere sotto lo stesso tetto, quindi, è normale che questa partenza sia particolarmente dolorosa.

