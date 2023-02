Amici 22, Maddalena e Paky vicini, l'intesa scatena il commento della fidanzata del ballerino

Gossip TV

Nel daytime di ieri, venerdì 3 febbraio, ad Amici è stato mostrato come tra i ballerini Paky e Maddalena si sia formata una certa complicità. Un'intesa che ha spinto la fidanzata del ballerino a commentare la vicenda. Vediamo cosa ha detto.

C'è aria di flirt nella scuola di Amici di Maria De Filippi: a quanto pare, tra i ballerini Maddaena e Paky sarebbe scoppiata una certa intesa, a giudicare da ciò che è andato in onda nel daytime del programma di Canale 5.

Amici 22, Paky e Maddalena vicini, risponde la fidanzata di lui

Nel daytime di ieri, venerdì 3 febbraio, è stato mostrato come Maddalena e Paky scherzassero e fossero molto complici durante le prove delle coreografie. Paky è l'ultimo entrato nella scuola di Amici, un ballerino di hip hop che è piaciuto molto ad Alessandra Celentano, la quale gli ha dato subito un banco, dopo la sfida con Samu. Su Maddalena, invece, la maestra di ballo, nel corso di una delle puntate pomeridiane ha avuto molto da ridire, spingendo il pubblico a chiedersi se per caso non sia prossima la sua eliminazione.

Tornando all'intesa che si è instaurata tra i due ballerini, da un lato Maddalena è tornata single dopo aver chiuso la sua storia con l'altro allievo Mattia Zenzola, ma Paky è fidanzato con una ragazza fuori dal programma, Ilenia. Ma, contrariamente a quanto si possa pensare, mentre già il web ironizzava su un presunto "odio" della ragazza contro la ballerina, Ilenia ha risposto alle varie insinuazioni, ripostando nelle storie un commento di un utente anonimo:

"Vi darò una notizia sconvolgente: due persone possono essere amiche. Dopo 22 anni di programma non avete ancora capito che la produzione fa i taglia e cuci di quello che vogliono vendere... Chissà come mai dopo la storia di Capaodanno fanno di tutto per mettere in cattiva luce proprio loro. Mamma mia, la produzione si inventa una cosa e subito voi ve la bevete."

