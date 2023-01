Amici 22. le anticipazioni della puntata di domenica 22 gennaio: sfida Samu e Paky e una maglia per il serale

Gossip TV

Oggi, giovedì 19 gennaio 2023 si è registrata la diciassettesima puntata di Amici in onda domenica 22 gennaio.

Oggi, giovedì 19 gennaio 2023 si è registrata la diciassettesima puntata di Amici in onda domenica 22 gennaio. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalle pagine Twitter di Gossip Tv e Amici News.

Amici 22: le anticipazioni di domenica 22 gennaio 2023



Ospiti della puntata, Gerry Scotti, Riccardo Cocchi, Virna Toppi e Simona Tribuna ed Ernia.

La sfida di Samu è stata nuovamente rimandata. L'allievo doveva sfidare Paky ma Alessandra Celentano ha deciso di far entrare Paky direttamente nella scuola.



La gara dei cantanti è stata giudicata da Gerry Scotti.

Vediamo la classifica completa:

Aaron con 7000 caffè;

Angelina con Eye in the sky;

Piccolo G con Fuori dal tunnel;

NDG con Get Lucky;

Wax con Vengo anch’io.

Vince Aaron ma non ottiene l’accesso al Serale. Rudy Zerbi gli ha detto che sta vedendo un recupero dopo l’ultimo periodo, ma vuole accertarsi che continuerà così prima di dargli la maglia.



La gara di ballo è stata giudicata da Riccardo Cocchi, Virna Toppi e Simona Tribuna.

Vediamo la classifica completa:

Isobel;

Mattia;

Maddalena;

Samu;

Eleonora;

Megan;

Vanessa.

Vince la gara Isobel e ottiene anche la maglia del Serale.

Ci sono state anche due sfide speciali. Per il canto si sono sfidati Aaron, Cricca e Angelina e ha vinto Cricca. Grazie a questa vittoria verrà girato il video musicale del suo inedito. Per il ballo invece si sono sfidati Megan, Samu, Ramon e Isobel e ha vinto Samu che avrà la possibilità di esibirsi al concerto di Achille Lauro.

Scopri le ultime news su Amici.