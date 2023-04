Amici 22, Laura Pausini e le parole per Angelina Mango

Gossip TV

Angelina Mango è una delle concorrenti più talentuose di questa edizione di Amici e per lei tifa anche una delle voci più belle del panorama italiano: Laura Pausini. Vediamo insieme cosa ha detto.

Questa edizione di Amici di Maria De Filippi è sicuramente ricca di numerosi talenti nel ballo e nel canto: ne è la prova la difficoltà che spesso incontrano anche i giudici del decidere chi eliminare o a chi assegnare i punti durante i guanti di sfida. Tra i cantanti, in particolare, una voce ha rapito pubblico in studio e da casa, quella di Angelina Mango.

Amici 22, Laura Pausini tifa per Angelina Mango

Anche nella quinta puntata del Serale, andata in onda sabato 15 aprile, Angelina Mango si è esibita lasciando tutti a bocca aperta: la giovane artista ha cantato sulle note di Don't Go Yet, California Dreaming, Quanno Chiove e New Rules. Ed è stata proprio quest'ultima performance che ha entusiasmato il pubblico e i fan della cantante e la sua esibizione è stata condivisa sui social anche dalla pagina italiana di Dua Lipa, interprete originaria del pezzo.

Ma tra le fan della figlia del compianto Mango c'è anche un'altra straordinaria voce del panorama italiano: Laura Pausini. La cantante emiliana ha voluto elogiare la giovane allieva, dimostrandole il suo sostegno con un Tweet dal suo profilo ufficiale. Un messaggio breve, ma diretto e che dimostra come Angelina si stia dimostrando sempre di più un'artista capace di coinvolgere tutti da casa e di impressionare anche voci più mature e con maggior esperienza.

Su Twitter, Laura Pausini ha commentato così l'esibizione di Angelina:

"Angelina è una bomba!"

