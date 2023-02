Amici 22, la rivelazione di Paky su Maddalena Svevi: "Ci prova con me"

Gossip TV

Paky senza freni dopo la puntata di Amici 22: lo sfogo su Rossella Brescia e la ballerina Maddalena.

Paky è un fiume in piena ad Amici. La classifica stilata dal giudice Rossella Brescia durante l'ultima puntata del pomeridiano non è per niente andata giù al nuovo ballerino della maestra Alessandra Celentano, il quale si è lasciato andare anche a delle confessioni inedite su Maddalena Svevi.

Paki senza freni: le parole su Rossella Brescia e Maddalena Svevi ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 22, Paky si è lasciato andare a un duro sfogo contro Rossella Brescia. Al ballerino della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi non è per niente piaciuta la quinta posizione ricevuta dal giudice. Parlando con i suoi compagni di avventura in casetta, il giovane ha dichiarato:

Io avevo già capito come sarebbe andata a finire. Io non parlo...Rossella Brescia mi ha detto che devo alzare l'asticella, ma quello non è il mio stile. Io nel modern quello ti faccio, se te lo faccio bene non mi puoi mettere quinto perché l'ho fatto benissimo ma potevo fare di più. Sto nero. Dimmi di alzare l'asticella in hip hop. Meglio che sono stato zitto...è incoerente. Secondo me a lei sono piaciuto, ma ha dovuto trovare qualcosa per mettermi quinto...

Chiuso il capitolo Rossella Brescia, Paky ha puntato il dito su Maddalena. Parlando con Giulia Stabile in sala prove, il ballerino della maestra Celentano ha fatto intendere di essere corteggiato dall'allieva di Emanuel Lo: "Sai che c’è una che ci prova con me? Sisi....ma dico io, ma quanti ne vuoi?". Come reagirà la diretta interessata?

