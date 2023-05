Amici 22, la risposta ironica di Arisa alle domande sulla sua vita sentimentale

Gossip TV

Arisa è una delle professoresse di Amici di questa edizione e in occasione di alcune domande rivoltele dai followers sulla sua vita da single ha deciso di rispondere così. Vediamo insieme cosa ha detto.

Arisa è una delle prof di questa edizione di Amici di Maria De Filippi ed è in squadra con il ballerino e coach Raimondo Todaro. La cantante de La notte potrebbe non tornare per la prossima edizione, poiché ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera di cantante e quindi potrebbe non essere presente nella scuola. Molto attiva sui social, Arisa ha risposto ad alcune domande dei fan, che ovviamente hanno anche ironizzato sulla sua vita sentimentale. Ma la professoressa e cantante ha sempre la risposta pronta.

Amici 22, Arisa alle domande sulla sua vita sentimentale: "E stica***!"

La cantante è stata legate sentimentalmente per un breve periodo a Vito Coppola, ballerino di Ballando con le Stelle, ma oramai la storia è stata già a lungo dimenticata, soprattutto, dopo che i rispettivi impegni lavorativi li hanno portati ad allontanarsi. Nonostante abbia dichiarato che al momento il suo grande amore è sé stessa e il ritrovato rapporto con il suo corpo e la sua autostima, i fan sui social non mancano di chiedere incuriositi se qualcuno abbia rapito il cuore della dolce cantante.

In particolare, alla cantante lucana, durante un momento in cui ha risposto ai fan sulla sua vita sentimentale, è stato chiesto se per caso stesse aspettando il principe azzurro, dato che anche la persona che ha posto la domanda ha lasciato intendere di essere in attesa anche lei dell'uomo dei sogni.. Arisa, in pigiama, in perfetto relax nel suo soggiorno, non ha saputo trattenere l'ironia di fronte a questa domanda sul suo stato di singletudine e così ha risposto:

"Ah tesoro, anche tu nella mia stessa modalità di attesa del principe azzurro, sul divano, in attesa. Aspetta e spera, mo' entra dalla finestra. Da dove arriva questo? Da dove arriva? Non arriva? E stica***!"

Scopri le ultime news su Amici