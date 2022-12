Amici 22, la dolorosa confessione di Wax ai suoi compagni

Gossip TV

Nel corso del daytime di ieri, giovedì 22 dicembre, i ragazzi di Amici si sono scambiati alcune lettere scritte in occasione delle festività di Natale. A colpire tutti è stata quella scritta da Wax, per la sua dolorosa confessione. Vediamo cosa ha detto.

Un momento molto toccante è andato in scena nel daytime di ieri, giovedì 22 dicembre, e ha visto protagonista Wax. Il cantante di Amici ha scritto una lettera a sé stesso, decidendo di condividere con gli altri il suo doloroso passato.

Amici, Wax racconta agli allievi il suo difficile passato: "Ancora non ci credo che sono qui"

Nell'ultimo daytime del talent show di Maria De Filippi, i ragazzi hanno condiviso un banchetto natalizio e si sono scambiati gli auguri sotto forma di letterine, destinate a sorpresa a uno dei compagni. Wax, sorprendendo tutti, l'ha dedicata a sé stesso e, al di là di battute varie sulla sua personalità narcisistica, questa lettera è stata l'occasione per raccontarsi e aprirsi con gli allievi in casetta.

Con voce seria, il canatante ha letto ciò che ha scritto, manifestando la sua incredulità per essere parte del programma di Maria De Filippi:

"Mi fa strano pensarlo, e dire che fino a tre mesi e mezzo fa andavo a vendere i giornali sulla strada della circonvallazione alle sei del mattino con il pollo fritto offerto da Nabil."

Una confessione difficile, soprattutto, per uno come Wax, che fa fatica a fidarsi del prossimo. E, infatti, la sua lettera proseguiva proprio con un plauso a sé stesso, perché finalmente sta imparando a fidarsi degli altri. Wax aveva intrapreso una relazione con Claudia Bentrovato, poi eliminata dal talent e il loro rapporto si era rotto proprio per il difficile carattere del ragazzo. Il cantante, poi, ha sorpreso ancora i compagni perché ha dedicato loro la conclusione della lettera, offrendo un importante consiglio: "Non prendete con superficialità queste cose, ma come sogni di diamante".

