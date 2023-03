Amici 22, la dedica social di Lorella Cuccarini per la sua squadra del Serale e le parole su Niveo

Gossip TV

Il dolce post sui social di Lorella Cuccarini per NDG, Cricca, Angelina Mango e l'ex allievo Niveo: "Esci a testa alta".

Manca davvero poco alla prima puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 18 marzo 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Lorella Cuccarini ha pubblicato sui social un dolcissimo post per la sua squadra, composta da NDG, Angelina Mango e Cricca, e per il suo ex allievo Niveo.

Il gesto social di Lorella Cuccarini prima dell'inizio del Serale di Amici

A pochi giorni dall'inizio del Serale di Amici 22, Lorella Cuccarini ha deciso di intervenire sui social per presentare ufficialmente la sua squadra. La dolce professoressa della scuola ha speso bellissime parole per i suoi allievi ammessi alla fase finale del talent show di Maria De Filippi (NDG, Angelina Mango e Cricca) ma anche per Niveo, eliminato durante l'ultimo pomeridiano:

Ecco la mia squadra: Cricca, Angelina e Ndg. Da domani, non sarete più allievi, ma professionisti. Toccherà a voi infiammare il serale e convincere il pubblico e gli addetti ai lavori. Date il massimo ma, soprattutto, godetevi ogni istante. Sono orgogliosa di essere al vostro fianco! Niveo, hai fatto un percorso difficile, ma bellissimo. Esci da questo programma a testa alta, con un bagaglio di esperienza immenso. Hai meritato ogni istante di questa avventura. In bocca al lupo a tutti, anche ai ragazzi delle altre squadre. E, come sempre, che vinca il migliore.

Ricordiamo che le tre squadre del Serale di Amici 22 sono così composte: Wax, Federica, Alessio e Mattia sono capitanati da Arisa e Raimondo Todaro; Aaron, Piccolo G, Isobel, Ramon e Gianmarco fanno parte del team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono al timone della squadra formata da Maddalena, Samu, Megan, Cricca, Angelina e NDG.

