Amici 22, i commenti della squadra di Arisa e Raimondo Todaro: ecco come hanno reagito gli allievi!

Gossip TV

Nel daytime di Amici di oggi, martedì 14 marzo, è stato mostrato cosa pensano di alcuni allievi i professori Arisa e Raimondo Todaro e la reazione dei diretti interessati non si è fatta attendere. Vediamo insieme cosa è successo.

Il daytime di Amici di oggi, martedì 14 marzo, ha visto la squadra Arisa-Raimondo Todaro commentare gli allievi rivali delle altre squadre e i diretti interessati hanno poi ascoltato i vari commenti dei professori, mentre erano in casetta.

Amici 22, i commenti della squadra Arisa-Todaro e le reazioni degli allievi

Come ci ha tenuto a specificare Arisa questa seconda fase del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sarà una gara e i ragazzi dovranno dare il massimo. I due professori hanno poi analizzato gli allievi rivali e la prima stoccata, rivolta a Gianmarco Petrelli è arrivata da Raimondo Todaro (senza tante sorprese):

"Dal mio punto di vista per me Gianmarco è l'anello debole, è qualche categoria sotto a voi. Mi ha sorpreso che la Maestra lo abbia voluto al Serale, perché è l'opposto di quello che predica da anni: non ha bei piedi, belle gambe, belle linee, apertura spalle. Però se lei è convinta..."

Il professore di ballo ha avuto da ridire anche su Ramon, definito "ripetititvo e poco incisivo nel modern", mentre la vera rivale da battere per lui è Isobel Kinnear, la più completa tra i ballerini della squadra di Alessandra Celentano. Anche Arisa ha avuto da ridire sui cantanti di Rudy Zerbi, in particolare su Aaron:

"Io trovo che Aaron ha un'emotività che non riesce a esprimere. Sempre molto bravo, acuti meravigliosi, ma poi non mi rimane nulla di lui, non riesco a empatizzare con l'artista. Wax anche è molto energico sul palco, ma lui mi racconta cose belle, brutte, i sogni e le difficoltà. Anche Federica, il tuo repertorio di inediti parla di te, mi fa vedere la persona. Piccolo G, a me piace molto, ma a volte fa prevalere questo scoramento, questo suo essere incompreso e questo compromette la sua interpretazione"

Sulla squadra di Emanuel Lo, Todaro è stato meno polemico, ma ha comunque definito Megan Ria poco competitiva, Maddalena Svevi poco esplosivea e si è detto sereno su Samu Segreto, soprattutto, perché secondo lui è migliore Alessio Cavaliere. Arisa ha lanciato una nuova stoccata a Cricca:

"Cricca canta molto bene, mi piace molto, ha questa bellissima voce, ma non sviluppa un'empatia con lo spettatore. Mi sembra molto concentrato su se stesso, ma non a favore della performance, ma più per dire 'guarda quanto sono bravo'. NDG mi dà l'idea di qualcuno che voglia finire presto la sua esibizione. Angelina è un 10 sempre, lei è perfetta: è tecnica, mi meraviglia in ogni performance, però se la devo mettere a paragone con Federica, con te mi emoziono tantissimo, mi scateni delle emozioni vere, mentre con lei dico che mostro di bravura, con te dico che mostro di comunicazione"

Il brainstorming della squadra si conclude con un appello dei professori di sostenersi a vicenda e di godersi ogni momento e di dare il massimo in ogni singola esibizione.

Gli allievi in casetta hanno ascoltato le opinioni e in particolare Maddalena, Megan e Gianmarco si sono detti contrari a ciò che ha detto il maestro Todaro. Gianmarco ha dichiarato che il professore con lui non ha cambiato idea e che dall'inizio dell'anno ha sempre pensato che non fosse adatto.Al contrario i cantanti sono rimasti sorpresi delle belle parole (come per Angelina) che Arisa ha riservato loro o per i difetti che la coach ha messo in luce e nei quali si rivedono. Tuttavia, Aaron rivela di essere molto deluso da questo giudizio e che non se lo aspettava, ricordando che una delle prime volte in cui si è esibito proprio la coach ha rivelato che lui ha molto coraggio. Questo ennesimo giudizio negativo mette in crisi il cantante, che già nei giorni scorsi ha mostrato di cedere alla pressione:

"Che ci sto a fare qua dentro? Sono un circo? Che non so comunicare delle emozioni?"

Riuscirà Aaron a non farsi contagiare da queste opinioni e dare il meglio di sé al Serale? Non ci resta che aspettare sabato 18 per scoprirlo!

Scopri le ultime news su Amici