Amici 22, l'annuncio di Raimondo Todaro: "Arriva da un infortunio grave al ginocchio"

Gossip TV

Raimondo Todaro spiazza tutti e presenta in studio un’aspirante allieva di Amici 22.

Colpo di scena durante l'ultima puntata speciale di Amici 22. Raimondo Todaro ha invitato a entrare una ballerina di latino americano di nome Aurora notata ai casting. Dopo averla presentata, però, il professore della scuola si è lasciato andare a una rivelazione inedita.

La scelta dei professori di Amici 22

Il Serale della ventiduesima edizione di Amici si avvicina e i professori stanno iniziando a fare un bilancio del percorso dei loro ragazzi. In vista della fase finale del talent show di Canale 5, infatti, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo hanno deciso di fare entrare in casetta tre nuovi aspiranti allievi e solo a gennaio si saprà il loro destino.

Todaro, in particolar modo, ha rivelato di aver notato ai casting una ballerina di nome Aurora e voler lavorare con lei in sala durante le vacanze natalizie prima di prendere una decisione. "So il potenziale che ha però arriva da un infortunio grave al ginocchio. E’ stata ferma un anno quindi non è al top della forma. Però so quello che potrebbe avere nelle sue gambe" ha dichiarato Raimondo dopo averla presentata nello studio di Amici.

Leggi anche Amici 22 cambia programmazione!

Anche Emanuel Lo ha deciso di far entrare in casetta una nuova aspirante allieva e fare esibire Megan e Rita. Una scelta che ha letteralmente spiazzato Raimondo. Senza nascondere la sua delusione, l'insegnante di latino ha ammesso: "Sono rimasto abbastanza spiazzato perché Megan questa settimana Emanuel l’ha riempita di complimenti, ma io non so le sue idee".

Scopri le ultime news su Amici.