Amici 22, in onda stasera su Canale 5 la terza puntata del Serale: Anticipazioni e ospiti

Gossip TV

Nuovo appuntamento serale con i ragazzi della ventiduesima edizione di Amici.

Stasera, sabato 1 aprile 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiduesima edizione. Super ospite in studio la brillante e divertente coppia di attori comici Nunzia Di Biase e Corrado Nuzzo.

La nuova puntata del Serale di Amici in onda stasera su Canale 5

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Serale di Amici 22. 11 i ragazzi ancora in gara divisi in tre squadre. La prima capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e composta da Aaron, Isobel e Ramon. La seconda guidata da Raimondo Todaro e Arisa e formata da Mattia Zenzola, Alessio Cavaliere, Wax e Federica Andreani. La terza e ultima capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e composta da Cricca, Angelina Mango, Maddalena Svevi e Samu Segreto.

Stando alle anticipazioni, nel corso della serata avverrà solo un'eliminazione. Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della scuola e ad avere la peggio saranno Ramon, Wax e Samu Segreto. A giudicare le esibizioni dei ragazzi in gara una nuova giuria formata da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré.

Leggi anche Ex professore di Amici contro Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi

Dopo l'eliminazione di Megan Ria, NDG, Piccolo G e Gianmarco Petrelli chi saranno i ragazzi costretti a lasciare definitivamente la scuola di Amici? Per saperne di più non ci resta che attendere la terza puntata del Serale, che andrà in onda stasera, sabato 1 aprile, in prima serata su Canale 5. Non mancate!

Scopri le ultime news su Amici.