Amici 22, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Anticipazioni e ospiti

Nuove sfide oggi ad Amici e una maglia sospesa per un allievo!

Oggi, domenica 4 dicembre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show giunto alla sua ventiduesima edizione. Ospiti in studio Il Volo, che canteranno "So this is Christmas" e giudicheranno la gara di canto, e l'ex allieva Anbeta Toromani, che valuterà i ballerini della scuola.

La nuova puntata di Amici in onda oggi su Canale 5

La nuova puntata di Amici 22 sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo le liti e proposte di eliminazioni, i ragazzi faranno nuovamente arrabbiare i professori e la produzione. Stiamo parlando di NDG, WAX, Piccolo G e Tommy Dali, che durante le prove generali sono usciti quando non dovevano. Lorella Cuccarini sospenderà la maglia al suo allievo, mentre Rudi Zerbi chiederà alla sua collega di mettere in sfida i suoi.

Non contento, Zerbi deciderà di punire ulteriormente Piccolo G e Tommy Dali: dovranno decidere se far uscire il loro secondo singolo o mettersi alla prova sul compito assegnato da Dardust. Spazio poi alle sfide di Gianmarco e Samu volute entrambe dalla maestra Alessandra Celentano. La gara di ballo tra i ragazzi della scuola sarà giudicata da Anbeta, mentre quella di canto da Il Volo.

Mattia vincerà la prova Tim, Niveo la gara RTL per gli inediti e otterrà la possibilità di esibirsi all’Arena di Verona a Capodanno per il concerto organizzato dalla radio, Wax vincerà la prova Oreo. L'appuntamento con i ragazzi di Amici è per oggi, domenica 4 dicembre 2022, alle 14 su Canale 5. Non mancate!

