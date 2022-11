Amici 22 in onda oggi la nuova puntata: due allievi fuori, Fabrizio Moro ospite in studio

Gossip TV

Tante sorprese e colpi di scena nella nuova puntata di Amici.

Manca pochissimo alla nuova puntata della ventiduesima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 20 novembre 2022 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche il cantante Fabrizio Moro, che presenterà il suo nuovo singolo Senza di te.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici

Oggi, domenica 20 novembre, su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento speciale di Amici 22. Stando alle anticipazioni riportate da SuperGuidaTv ci saranno ben due eliminazioni. La ballerina Claudia Bentrovato e il cantante Ascanio perderanno le loro sfide e saranno costretti ad abbandonare la famosa scuola. Ospiti in studio Fabrizio Moro, Dardust, che giudicherà la gara di canto, Garrison Rochelle ed Eleonora Abbagnato, che valuteranno le esibizioni dei ballerini.

La classifica del canto vedrà ultimi Cricca, Niveo e Ascanio. Quest'ultimo sarà mandato in sfida contro Angelina. A giudicare la gara sarà Carlo di Francesco. Piccolo G. canterà Volevo un gatto nero come desiderava Arisa e supererà il compito. Non mancheranno gli scontri tra i professori di ballo della scuola di Amici.

Leggi anche È finita tra Wax e Claudia!

I ballerini si esibiranno in una corale, eccetto Rita che si è infortunata durante le prove, e saranno giudicati da Eleonora Abbagnato e Garrison Rochelle. Maria De Filippi informerà i presenti che la coreografia è stata realizzata dall'ex allievo Samuele Barbetta sulle note di Cielo dammi la luna di Sangiovanni. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata di Amici.

Scopri le ultime news su Amici.