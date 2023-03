Amici 22, in onda oggi l'ultima puntata prima del Serale: ospite in studio Francesca Michielin

Gossip TV

Ecco cosa succederà nella puntata di oggi di Amici 22.

L'attesa è finalmente finita! Oggi, domenica 12 marzo 2023, su Canale 5 andrà in onda l'ultimo appuntamento pomeridiano prima del Serale di Amici. Ospite d'eccezione in studio la giovane cantante Francesca Michielin, che presenterà il suo nuovo album.

La nuova puntata di Amici 22 in onda oggi su Canale 5

Ultimo appuntamento pomeridiano di Amici 22. Il prossimo 18 marzo 2023 inizierà il Serale della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni, verranno rimesse in gioco tutte le maglie del Serale anche se già conquistate in precedenza, per far gareggiare tutti i ragazzi allo stesso livello. A turno dunque tutti si esibiranno e solamente chi riceverà la media dell’8 da tutti i professori della scuola accederà alla fase finale del programma.

Ad avere la peggio saranno il cantante Niveo e la latinista Benedetta, che saranno costretti a lasciare Amici. A grande sorpresa, però, l'allieva di Raimondo Todarò riceverà proposta lavorativa da parte di Maria: la ballerina avrà la possibilità di rimanere nella scuola per poter lavorare con Mattia Zenzola in vista del Serale.

La De Filippi informerà poi tutti i presenti della presenza di Stephane Jarny come direttore artistico del Serale. Ospite d'eccezione in studio la bravissima cantante Francesca Michielin, che presenterà il suo nuovo album. L'appuntamento è per oggi, domenica 12 marzo, alle 14 su Canale 5.

