Amici 22, in arrivo una bufera per uno degli allievi a causa della violazione del regolamento. Rischio squalifica?

Gossip TV

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi è in arrivo una bufera: la violazione del regolamento potrebbe portare alla squalifica di uno degli allievi. Ecco cosa è successo.

Nella scuola di Amici sembra possa scoppiare l'ennesima crisi, dal momento che uno degli allievi è protagonista, anche se indirettamente, della violazione del regolamento. La ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi potrebbe diventare teatro di una situazione spiacevole per uno degli allievi, gia protagonista nei giorni scorsi di una polemica. Stiamo parlando del cantante Wax.

Amici, Wax: altri problemi per il cantante?

Wax è stato protagonista nei giorni scorsi di un episodio spiacevole e che ha visto coinvolto anche il coach Rudy Zerbi. Credendo di non essere ascoltato, il giovane allievo avrebbe definito Zerbi con un termine poco lusinghiero, chiamandolo "falso, ba****do". Arisa, cantante e coach di Wax lo avrebbe punito obbligandolo a un'intera giornata di pulizie. La coach avrebbe poi deciso di incontrare Wax e capire le motivazioni dietro quelle parole ed è diventata lei stessa mediatrice tra i due, favorendo un confronto tra Wax e Rudy Zerbi, avvenuto qualche giorno fa.

I due avrebbero, dunque, chiarito e fatto pace, ma i guai non sembrano essere terminati per Wax: secondo quanto riferito da Amici News, il fratello di Wax si sarebbe recato in incognito tra il pubblico di Amici durante l'ultima puntata del talent. E questo costituisce una chiara violazione del regolamento di Amici, dal momento che è espressamente vietato ai parenti dei concorrenti di prendere parte come pubblico, partecipando alle puntate in diretta.

La punizione potrebbe essere la squalifica per Wax: la scuola o la produzione prenderanno provvedimenti?

Scopri le ultime news su Amici