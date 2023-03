Amici 22, Cristiano Malgioglio: è guerra contro Rudy Zerbi!

Gossip TV

Ieri sera, 18 marzo, è andata in onda la prima puntata del Serale della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma cos'è successo tra il giudice Cristiano Malgioglio e Rudy Zerbi? Scopriamolo insieme!

Ieri, sabato 18 marzo, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, la seconda fase del talent di Canale 5, nella quale gli allievi si sfideranno per ottenere la vittoria del programma. I giudici di questa edizione sono Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio, tre veri campioni, chiamati giudicare le performance degli allievi. E, ovviamente, tra Malgioglio e Rudy Zerbi è scoppiato un putiferio.

Amici 22, scontro di fuoco tra Rudy Zerbi e Cristiano Malgioglio

Il giudice si è prima scontrato con Alessandra Celentano, per il guanto di sfida lanciato a Maddalena Svevi, definita una "gattina", commento al quale Malgioglio ha risposto per le rime. Sebbene, Celentano abbia ribattuto che dice la verità e che Madallena nella sua esibizione ha traballato, al contrario di Isobel. Stizzito, Malgioglio ha commentato che non è venuto qui per litigare con i professori, ma per comprotarsi da giudice.

Ma neppure il tempo di pronunciare queste parole che si è scontrato anche con Rudy Zerbi. Quest'ultimo aveva richiesto a Wax di cantare senza autotune, ma sia lui che Arisa si erano opposti e anche Malgioglio si è detto d'accordo con loro, affermando che:

"Io sono sconvolto, perché sei di una cattiveria terribile. A questo punto potevi farlo cantare con una patata in bocca, è sbagliato quello che hai chiesto. Tu così distruggi il ragazzo, sei stato cattivo. A te metterei una patata bollente in bocca."

