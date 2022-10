Amici 22, il doloroso racconto di Federica Andreani e le lacrime di Arisa: "Se sono così è perché..."

Gossip TV

La cantante Federica si racconta ad Amici emozionando la sua coach Arisa.

Tempo di confessioni ed emozioni per Federica Andreani ad Amici. La giovane cantante della scuola è stata convocata dalla sua coach Arisa per conoscere meglio la sua storia. Proprio in questa occasione, la ragazza si è lasciata andare a un emozionante sfogo in cui ha raccontato dettagli inediti del suo passato.

Federica e Arisa a confronto ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 22 è andato in onda l'emozionante confronto tra Arisa e la sua allieva Federica Andreani. L'insegnante del talent show di Maria De Filippi ha chiesto alla cantante di raccontarsi e di scrivere una lettera alla sua mamma, con la quale viveva fino a qualche anno fa. Compito che, però, la giovane ha prontamente rifiutato:

Per i genitori - ha dichiarato Federica parlando del rapporto con la sua famiglia con le lacrime agli occhi - Perché io penso che se sono così qualcuno mi ci ha fatto diventare e la maggior parte sono stati loro. I miei genitori sono separati da tanti anni, io avevo 6 anni [...] Vivo con papà, ma con lei ho un bel rapporto.

Il doloroso racconto di Federica ha commosso anche Arisa, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Intanto, l'insegnante di Amici è finita al centro delle polemiche per il provvedimento disciplinare preso nei confronti di Wax. Per chi non lo sapesse, l'allievo ha offeso pesantemente Rudy Zerbi definendolo un "falso ba****do".

