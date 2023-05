Amici 22, i finalisti si esibiranno in un mega evento: ecco dove e quando!

Gossip TV

Se non siete pronti a dire addio ai protagonisti di Amici22, allora, segnatevi data e luogo del mega evento di cui saranno parte. Ecco tutto quello che sappiamo!

La Finale di Amici si è conclusa questa notte, decretando come vincitore di questa edizione Mattia Zenzola, ma i fan sentono già la mancanza dei loro beniamini preferiti. Vediamo insieme quando e dove potremo rivedere i finalisti in un mega evento in cui si esibiranno!

Amici 22, i finalisti del talent in un mega evento!

Dopo che Mattia ha trionfato contro Angelina Mango con un 51,5% di voti, si stanno susseguendo polemiche e auguri per il ballerino di latino: tra chi elogia la sua vittoria, come il coach Raimondo Todaro, che non ha potuto trattenere l'emozione e anche una certa vena polemica nel congratularsi con l'allievo, troppe volte vittima di critiche inutili, e chi, invece, ritiene che la vittoria sia immeritata, non celando la preferenza per la ballerina Isobel Kinnear.

In ogni caso, anche questa edizione di Amici di Maria De Filippi è giunta al termine e ora se siete fan del programma e sentite già la mancanza dei vostri finalisti preferiti, non temete: potrete rivederli molto presto. Come annunciato dalla pagina ufficiale del talent di Canale5, infatti, i finalisti saranno protagonisti di una manifestazione a Roma il 15 giugno, per l'evento Rock in Roma. A confermarlo, anche TvBlog, che scrive a riguardo:

"Il concerto sarà proposto anche in televisione. In modo particolare, stando alle informazioni in nostro possesso, dovrebbe essere Italia1 a trasmetterlo in prima serata, esattamente giovedì 15 giugno"

Per tutti i fan, quindi, segnatevi questa data e se siete a Roma non perdete l'occasione di vedere dal vivo i vostri allievi di Amici preferiti!

