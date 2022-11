Amici 22, i fan del programma contro Angelina Mango. Scoppia la polemica

Gossip TV

Dopo l'entrata nella scuola di Amici di Angelina Mango, i fan del programma si sono mostrati poco entusiasti per la new entry del programma. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di Amici andata in onda domenica 20 novembre, Ascanio è stato eliminato e al suo posto è entrata nella scuola Angelina Mango, figlia del cantautore scomparso qualche anno fa. Ma, non tutti si sono mostrati entusiasti della new entry della scuola di Maria De Filippi.

Fan in rivolta per l'ingresso di Angelina Mango ad Amici

La cantante ha vinto la sfida contro Ascanio, ottenendo un giudizio positivo dal giudice della gara, Carlo Di Francesco. La sua voce era già stata notata dalle due insegnanti della scuola di Amici, Lorella Cuccarini e Arisa, che se la sono contesa, finché la ragazza non ha scelto il suo professore/coach.

Nonostante abbia vinto lealmente, molti fan si sono lamentati del suo ingresso nel talent show di Canale 5. Non è la prima volta che i fan polemizzano contro il programma, vuoi per le sfide considerate noiose, vuoi per la classe di quest'anno, non particolarmente brillante, a detta loro. Con Angelina, alcuni fan hanno commentato su Twitter e TikTok che la sua entrata sembrava pilotata e che Angelina sembrasse troppo sicura della vittoria.

Inoltre, anche l'entusiasmo con cui è stata accolta da Cuccarini e Arisa è parso eccessivo a molti fan. Tuttavia, sicuramente Angelina avrà modo di dimostrare il suo talento e che la sua entrata nella scuola è più che meritata,

