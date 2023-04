Amici 22, guanto di sfida per Maddalena Svevi: Alessandra Celentano si vendica!

Gossip TV

Nel daytime di oggi ad Amici, Maddalena Svevi ha ricevuto un doppio guanto di sfida, uno dei quali lanciato da Alessandra Celentano contro di lei e che l'ha messa molto in difficoltà. Vediamo insieme cosa è successo.

Nel daytime di Amici di oggi, giovedì 6 aprile, è stato mostrato il guanto di sfida di Alessandra Celentano a Maddalena Svevi: la ballerina ha dovuto già assistere al guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo che la vedrà contrapposta a Mattia Zenzola, ma con quello di Celentano arriva l'ennesimo colpo per la ballerina che, già nella scorsa puntata, ha avuto un crollo in puntata per le diverse cattiverie che la maestra le ha rivolto.

Amici 22, Alessandra Celentano si vendica del guanto di sfida di Emanuel Lo

Maddalena Svevi è stata particolarmente messa sotto pressione da Alessandra Celentano con i vari confronti tra lei e Isobel Kinnear, così quando la conduttrice del talent di Canale 5, Maria De Filippi rivela che la maestra ha una nuova sfida per lei, la ragazza sembra particolarmente avvilita. In realtà, nella lettera che accompagna il guanto, Alessandra Celentano spiega che questo guanto lo lancia per vendicarsi di quello sulla versatilità lanciato da Emanuel Lo per Ramon:

"Questa lettera è indirizzata a Emanuel, ma riguarda te Maddalena, in prima persona. Ho deciso di restituire il colpo basso di Emanuel a discapito tuo. Come avevo già dichiarato, non avrei voluto metterti in difficoltà così tanto, fino a oggi come ti ho dimostrato. Emanuel con i suoi guanti subdoli ha calcolato in maniera scientifica il vantaggio della sua allieva, ma almeno abbia il coraggio di giocare a carte scoperte. Ma ci penso io a svelare i suoi piani: nel guanto a Ramon ha assegnato una parte di classico facilissimo, con i passi che fate tutti i giorni a lezione, l'hip hop che non è materia di nessuno, e il modern con passi che fai da un anno a questa parte. E la stessa carognata la fa a Mattia, sostituendo il latino con il classico. Con questo guanto vuole offendere l'intelligenza altrui: ho sempre sostenuto che la versatilità è molto importante per un ballerino, ma se un danzatore eccelle nel suo stile, allora va in secondo piano. In questo guanto eseguirete tutto con le mezze punte. Pur di vincere tutto è permesso, basta solo dichiararlo con onestà e coraggio."

Maddalena chiede prima di guardare il video con la coreografia e poi commenta le parole della maestra, affermando che il guanto che Emanuel Lo ha assegnato un guanto scorretto, anche il suo lo è! Non ci sono movimenti di modern, ma è tutto classico:

"La maestra è brava a dire cattiverie tutto l'anno, ma appena si tocca Ramon, allora, scende in campo per difenderlo"

Il compagno di ballo, in realtà, non è d'accordo, perché non è per difendere che la maestra ha scelto di dare un guanto, ma per rispetto del classico, categoria bistrattata, rispetto al modern o hip hop. Con questo guanto, per Ramon, Celentano risponde al guanto inequo di Emanuel Lo, dove i tre stili non erano della stessa difficoltà. Ma Maddalena non è d'accordo e tra i due sale la tensione. La ballerina abbandona la sala indispettita e annuncia che vuole chiedere a Emanuel Lo di non accettare il guanto!

Scopri le ultime news su Amici