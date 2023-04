Amici 22, guanto di Rudy Zerbi a Wax: "La vogliamo cantare una canzone o chiedo troppo a te e alla tua bodyguard Arisa??"

Gossip TV

Nel daytime di Amici in onda oggi, 5 aprile su Canale 5, Rudy Zerbi ha lanciato a Wax un guanto di sfida contro Aaron non mancando però di lanciare una delle sue frecciatine. Vediamo insieme cosa è successo.

Il daytime di oggi di Amici, il talent di Canale 5, ha visto Rudy Zerbi lanciare un nuovo guanto di sfida a Wax, con una lettera che - come ha anticipato la conduttrice Maria De Filippi - non ha fatto molto piacere al cantante.

Amici 22, Rudy Zerbi a Wax: "Giù la maschera, non puoi più gettare fumo negli occhi"

La lettera con cui Rudy Zerbi ha lanciato il guanto di sfida a Wax contro Aaron si apre con una pesante frecciatina al cantante di Arisa:

"Caro Wax...Giù la maschera! Siamo a metà Serale e fino a ora il fumo negli occhi che regolarmente spargi ti ha salvato e voglio che tu sposti il dito dietro cui ti nascondi. Vogliamo cantarla una canzone o chiedo troppo a te e alla tua bodyguard Arisa? Ho scelto per te una canzone che cantano anche i sassi, qundi, potrai cantarla anche tu, sempre se non ti nascondi come un coniglietto nel bosco!"

La canzone scelta è Se bruciasse la città di Massimo Ranieri e gli allievi commentano la scelta del brano: per Wax la scelta è totalmente a favore di Aaron, dato che l'estenzione vocale del rivale è uno dei suoi punti di forza, mentre i suoi punti di forza sono altri:

"Per me Rudy è scorretto, però... Ma non per il guanto, come persona..."

Anche gli altri allievi commentano che questa volta Zerbi ci è andato giù pesante con Wax, perché gli ha detto in faccia di nascondersi e di essere falso. Ma Aaron ammette che nel caso di Wax:

"Più pepe gli metti e lui con più pepe risponde..."

Per sapere come andrà a finire, non resta che attendere la prossima puntata del Serale, prevista per sabato 8 aprile!

