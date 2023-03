Amici 22, Giuseppe Giofrè in lacrime durante il Serale e quel gesto di Maria De Filippi che ha emozionato [VIDEO]

Gossip TV

Il Serale di Amici ha visto anche per la prima volta i tre giudici del programma tutti insieme. A colpire è stato Giuseppe Giofrè, in lacrime durante la puntata di sabato 18 marzo, e il gesto nei suoi confronti di Maria De Filippi.

Sabato 18 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici: tra eliminazioni, sfide e qualche gossip, è stata anche l'occasione per vedere sullo schermo i tre nuovi giudici del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: Michele Bravi, Crisiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Ques'tultimo in particolare si è reso protagonista di un toccante momento insieme alla conduttrice e padrona di casa.

Amici 22, Giuseppe Giofrè commosso e Maria De Filippi lo consola

Giuseppe Giofrè è uno dei tre giudici del Serale di Amici ed è un gradito ritorno per il talent, dato che nel 2012 Giofrè ha vinto ad Amici nella categoria di ballo e ha ottenuto una borsa di studio che lo ha portato ad avere una ricca carriera all'estero, apparendo anche nei videoclip di alcune pop star come Taylor Swift e Jennifer Lopez. In un'intervista a Vanity Fair di qualche anno fa, Giofrè rivelò che aveva sempre amato il programma di Maria De FIlippi e che

"Un giorno sarei riuscito a entrare: è stato strano finire dall'altra parte e guardarlo con Maria De Filippi."

Il giudice di questa ventiduesima edizione di Amici è stato protagonista di un dolce momento durante il Serale: quando Federica Aversani ha cantato Tango di Tananai, si è bloccata a metà esibizione per l'emozione e contemporaneamente in giuria, Giofrè si è commosso e non è riuscito a trattenere le lacrime. Immediata è stata la reazione, dolcissima, della padrona di casa: Maria De Filippi, infatti, lo ha raggiunto e lo ha abbracciato per consolarlo. Sul web in molti hanno lodato questo gesto così tenero della conduttrice, soprattutto, alla luce del recente dolore che ha sconvolto la sua vita, la perdita del marito Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio a 84 anni.

