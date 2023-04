Amici 22, Cristiano Malgioglio a Giuseppe Giofrè: "Pensi solo a Britney Spears!"

Gossip TV

Nel corso della sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, i due giudici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè si sono lasciati andare a diverse schermaglie. Vediamoli insieme!

Il Serale di Amici è spesso arricchito dai siparietti tra i giudici di questa edizione del talent di Canale 5: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. In particolare, nella sesta puntata, andata in onda sabato 22 aprile, sono stati gli ultimi due con le loro diatribe a far sorridere la conduttrice Maria De Filippi e il pubblico.

Amici 22, scaramucce tra Malgioglio e Giofrè

L'occasione si è presentata dopo l'esibizione di Maddalena Svevi, allieva di Emanuel Lo, che ha ballato un sirtaki: la performance è stata però duramente criticata da Alessandra Celentano e anche da Malgioglio stesso, invitato dalla maestra a spiegare l'origine del ballo greco:

"Allora il sirtaki è tratto da un brano del film Zorba il greco con la musica del meraviglioso, immenso, stupendo compositore greco Theodorakis."

Quando ha nominato il compositore, Giuseppe Giofrè ha ammesso di non conoscerlo e che ora sta per iniziare il momento Wikipedia del collega, che spesso racconta aneddoti e cita personaggi e artisti spesso sconosciuti al pubblico del programma. A sentire le parole del collega, Malgioglio è esploso con uno dei suoi commenti e ha così zittito Giofré:

"Ma cosa hai da dire tu ore? Ancora con questo fatto che sono un'enciclopedia. Ma amore mio, smettila. Tu di greco conosci solo lo yogurt! Perché hai bisogno di alimentare i muscoli. Stai zitto, basta, Maria, devi dire qualcosa, mi interrompe sempre e mi fa sballare figlia mia. Mi interrompe dicendo che sono un'enciclopedia. Tu la devi smettere, alzati in piedi perché sto parlando del grande, immenso scrittore greco Theodorakis! Ha fatto tante colonne sonore. Hai mai visto Al Pacino Serpico? Tanto tu non vedi mai niente, hai in testa solo Britney Spears e basta!"

