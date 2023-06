Amici 22, Giuseppe Giofrè debutta come attore nel film 'L'estate più calda'

Gossip TV

Dopo l'esperienza nel talent di Amici di Maria De Filippi, prima come allievo, poi come giudice di questa ventiduesima edizione appena conclusa, Giuseppe Giofrè debutterà come attore nel cast del film L'estate più calda.

La sua luminosa carriera comprende performance al fianco di grandi star della musica, come JLo e Taylor Swift, ma dopo diversi anni trascorsi negli USA, Giuseppe Giofrè ha deciso di tornare in patria e accettare l'invito di Maria De Filippi, conduttrice del talent di Canale5, ad unirsi alla giuria di quest'anno del programma, insieme a Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, con cui è stato protagonista di diversi divertenti siparietti.

Proprio poco fa, sul suo Instagram, il ballerino ha condiviso con i suoi followers, nelle sue stories, il trailer del film di Prime Video, L'estate più calda, che debutterà in piattaforma il 6 luglio 2023. A quanto pare, anche Giofrè farà parte del cast del film, insieme a Gianmarco Saurino e Michela Giraud. A corredo della notizia, Giuseppe ha voluto condividere le seguenti parole, in un post sul suo profilo:

"E se vi dicessi che il 6 luglio esce su Prime Video un film in cui interpreto un piccolo ruolo (ma molto divertente) insieme a Michela Giraud? Il film si chiama L'estate più calda. Lo ha diretto Matteo Pilati e nel cast ci sono Gianmarco Saurino, Nicole Damiani, Alice Angelica, Stefania Sandrelli e Nino Frassica."

