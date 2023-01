Amici 22, Gianmarco Petrelli si scaglia contro Wax a causa delle tensioni per il Capodanno Gate

Gossip TV

Nel daytime di martedì 24 gennaio è andato in onda un acceso scontro tra alcuni degli allievi a causa delle tensioni generate dagli eventi del Capodanno Gate. In particolare, tra Gianmarco Petrelli e Wax sono volate scintille. Ecco cosa è successo.

Nella casetta di Amici di Maria De Filippi le tensioni tra gli allievi dopo gli eventi del Capodanno Gate non si sono ancora placate e nel daytime di ieri, martedì 24 gennaio, sono andati in onda alcuni chiarimenti tra i due schieramenti formatisi nella scuola di Canale 5. In particolare, tra Gianmarco Petrelli e Wax ci sono state scintille, a causa dell'atteggiamento del cantante.

Amici 22, tensioni in casetta tra gli allievi. Gianmarco Petrelli a Waz: "Non prendermi per il c***"

Dopo gli eventi del Capodanno Gate, la scuola si è spaccata e Wax si ritiene responsabile dell'aria tesa in casetta e chiede ai compagni di rivelare i loro malumori. Il primo a prendere la parola è Gianmarco Petrelli. Il ballerino di Alessandra Celentano è immediatamente molto duro con il cantante:

"Tu dici un sacco di c****** e io ogni volta che parlo con te non so se sei serio o cerchi di prendermi per il c***. E questo condiziona ogni mio tentativo di parlare con te."

Interviene anche Niveo, che cerca di mediare e di esprimere un'opinione più neutra, affermando che "dentro di lui c'è il caos e a volte non sa gestirlo". Anche Maddalena, Aaron e Samu concordano con Gianmarco: per loro non sempre è chiaro, quando Wax si rapporta con loro, se il cantante scherza o si sta burlando e a volte tendono a nascondere le loro reazioni per evitare che lui possa poi infuriarsi.

Aaron, in particolare, gli rinfaccia di essere restio a cambiare:

"Tu sei così e resti così per difesa tua personale, ma spero che quello che è successo tu possa cambiare in meglio. Ma penso che se anche succedesse, durerebbe solo una settimana."

Anche Mattia sottolinea che spesso Wax tende a prevalere e arriva un'altra batosta per il cantante:" Vedo che stai cercando di essere carino con tutti, ma sei falso. Si percepisce la tua falsità".

