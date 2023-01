Amici 22: Dagospia svela cosa è realmente accaduto la notte di Capodanno

Gossip TV

Il portale diretto da Roberto D'Agostino svela quanto è accaduto la notte di Capodanno tra i concorrenti della ventiduesima edizione Amici.

Il portale diretto da Roberto D'Agostino, Dagospia, ha svelato cosa è accaduto la notte di Capodanno tra i concorrenti della ventiduesima edizione di Amici. Un caso che è al centro dell'attenzione mediatica da diversi giorni e dopo il quale la produzione ha deciso di prendere dei provvedimenti molto duri nei confronti di alcuni allievi.

Amici 22, Dagospia: "I ragazzi hanno assunto noce moscata dopo una ricerca su Youtube"

Numerose sono state le indiscrezioni relative alla vicenda e cosa sia realmente accaduto in casetta la notte di San Silvestro. Si è parlato di noce moscata sniffata (che avrebbe causato diversi malori), poi di tatuaggi fatti in casa con aghi non sterilizzati e inchiostro della penna, poi ancora di bullismo nei confronti di alcuni ragazzi. Il portale diretto da D'Agostino è intervenuto sulla questione confermando la versione della noce moscata.

Ecco quanto ha riportato:

La produzione non ha svelato cosa sarebbe accaduto, sul web ha preso piede una teoria sorprendente: avrebbero assunto noce moscata, una spezia che se usata in dosi eccessive può causare allucinazioni, vomito, febbre e non solo."

"Dagospia può confermare questa versione dei fatti, aggiungendo che i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su Youtube, dove avrebbero cercato un modo per “sballarsi” in maniera artigianale. Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale. La produzione ha scoperto il tutto e ha scelto di non diffondere il filmato incriminato per due ragioni, da una parte la volontà comunque di proteggere dei ragazzi molto giovani e dall’altra per evitare il rischio emulazione."

Nella tarda serata di ieri, l'esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha parlato di fatti gravissimi e sconcertanti:

“Io avrei trasmesso tutto, anche per mostrarlo ai loro parenti amici. Visto che loro li difendono e dicono che non hanno fatto nulla. Ma secondo voi Maria e la Fascino cacciano delle persone senza motivo? Si tratta di fatti davvero gravi, uno scandalo, non è solo l’uso inappropriato di quella robaccia e di altra roba. C’è tanto altro dietro credetemi. Tempo al tempo e saprete tutto, presto conoscerete la verità. Ho saputo dettagli sconcertanti ma oltre all’uso di certa roba, anche altra roba schifosa, roba schifosa. Se non è solo l’uso di roba è anche un’altra roba. Due sono le cose, che puoi fare dentro una casa? "Non posso dire altro perché l’ho saputo da l’unica persona che mi poteva dire tutto."

" Vedete che tutte le cose le sanno quelli che lavorano ad Amici e i ragazzi. Comunque gli eliminati non possono negare, ci stanno le telecamere e chi doveva vedere ha visto. Maria e la produzione si è comportata benissimo, certe cose nessuno le avrebbe permesse. Ripeto, cose gravissime, oltre a quella roba, anche altra roba non ammessa lì dentro. La produzione ha agito nel migliore dei modi."

