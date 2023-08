Amici 22, Gianmarco Petrelli si sbilancia su Raimondo Todaro e poi svela: "Ecco qual è la mia più grande paura"

Gossip TV

Il ballerino Gianmarco Petrelli torna a parlare di Amici e del suo discusso rapporto con Todaro.

Momento d'oro per Gianmarco Petrelli che, dopo Amici 22, è entrato nel cast di Battiti Live. Intervistato da Lorella Cuccarini per la rubrica Dimmi di te, il giovane ballerino ha infatti raccontato come è cambiata la sua vita dopo la lunga esperienza nel talent show e rivelato qual è la sua più grande paura.

La verità di Gianmarco Petrelli

Gianmarco Petrelli si è raccontato a Lorella Cuccarini. Ospite dell'ultima puntata del format web Dimmi di te, il ballerino ed ex allievo della maestra Celentano è tornato a parlare del suo percorso nella scuola di Amici. Percorso caratterizzato dalla sua storia d'amore con Megan Ria ma anche dai continui scontri con il professore Raimondo Todaro:

Con Raimondo abbiamo parlato tanto, credo di avergli detto tutto perché ogni volta che succedeva qualcosa di nuovo, aggiungevo qualcosa a quello che avevo detto prima. In realtà sono soddisfatto.

Leggi anche Ex finalista di Amici entra ufficialmente nel cast di Mare Fuori

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti di Todaro, il ballerino di Amici 22 ha ammesso di essere molto scaramantico e svelato qual è la sua più grande paura:

Sono molto scaramantico e mai tanto quanto ad Amici lo sono stato [...] La mia più grande paura è il giudizio delle persone, questa cosa l’ho capita 2 anni fa perché proprio mi chiude. Per paura del giudizio ci va a rimettere la mia persona e questa cosa mi da fastidio. La combatto cercando di liberarmi la mente perché io elaboro troppo. Sempre troppi pensieri, paure, ipotesi. Mi vivo bene le situazioni quando non penso. Una vita frenetica credo sia una buona soluzione per combattere questa cosa qua.

Scopri le ultime news su Amici.