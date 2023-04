Amici 22, Gianmarco Petrelli rivela: "Ecco chi mi piaceva al Gf Vip, la sua simpatia nella Casa metteva allegria"

Gossip TV

Il ballerino Gianmarco Petrelli rivela il nome del suo concorrente preferito del Grande Fratello Vip.

Gianmarco Petrelli è stato uno dei talenti più amati e apprezzati della ventiduesima edizione di Amici. Intervenuto in uno space su Twitter dedicato alla coppia formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, il ballerino e ormai ex allievo della maestra Celentano ha svelato il nome del suo concorrente preferito del Grande Fratello Vip.

La rivelazione di Gianmarco Petrelli sul Gf Vip

La quinta puntata del Serale di Amici 22 andrà in onda il prossimo sabato 15 aprile su Canale 5. Nell'attesa, Giulia Stabile e Gianmarco Petrelli sono intervenuti in uno space dedicato agli Oriele su Twitter. Se la ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi ha ammesso la sua preferenza per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, l'ex allievo ha confessato di aver apprezzato Edoardo Tavassi.

Dopo aver svelato il nome del suo concorrente preferito del Gf Vip 7, ovvero Tavassi, Gianmarco ha ammesso di aver seguito il reality show condotto da Alfonso Signorini fino a un certo punto (molto probabilmente prima dell'inizio del Serale ndr): "All’epoca, parlo di mesi fa, perché poi non abbiamo più visto il GF Vip, io simpatizzavo molto per Edoardo Tavassi. La sua simpatia nella casa metteva molta allegria".

Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara ad Amici sono: Wax, Federica Andreani e Mattia Zenzola per il team TodArisa; Isobel, Aaron e Ramon Agnelli per il team Zerbi-Cele; Cricca, Angelina e Maddalena Svevi per il team CuccaLo. L'appuntamento è per sabato 15 aprile 2023 in prima serata su Canale 5 con la quinta puntata del Serale.

