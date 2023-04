Amici 22, Gessica Notaro ospite del talent, l'incontro con gli allievi

Gossip TV

Oggi, nel daytime di Amici, gli allievi hanno incontrato un'ospite molto speciale: Gessica Notaro. Vediamo insieme cosa è successo.

Il daytime di Amici di oggi, venerdì 28 aprile, si è rivelato molto emozionante per gli allievi del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: i ragazzi, infatti, hanno incontrato Gessica Notaro, che ha condiviso con loro un toccante pensiero.

Amici 22, Gessica Notaro ospite del talent

Gessica Notaro è un'attivista e artista italiana: il 10 gennaio 2017 la sua vita viene stravolta quando il suo ex compagno sfregia il suo volto con l'acido. Per il suo crimine viene condannato a 15 anni di carcere. Gessica da quell'episodio ha iniziato a testimoniare e a parlare apertamente della violenza e dei rapporti tossici, intraprendendo un percorso da attivista, perché la sua storia diventasse un esempio e aiutasse altre donne come lei.

Oggi, nel daytime di Amici, Gessica Notaro si è voluta raccontare e ha svelato agli allievi che anni prima aveva tentato il provino per il talent e che il canto l'aveva aiutata quando era caduta nel suo momento più buio:

"Non so se conoscete la mia storia fino in fondo, ma qualche anno fa ho avuto una storia di qualche anno con una persona sbagliata, ma ero molto giovane per capirlo e molto ingenua. La mia vita è cambiata e ho dovuto fare i conti con un volto che non conoscevo allo specchio, ma fin da subito ho riconosciuto la mia voce e ricordo che già quella sera ero molto spaventata, anche perché non vedevo bene dall'occhio destro, però, fare i vocalizzi in ospedale mi aiutava a mantenere la calma. Oggi, sono qui e posso raccontarlo, rispetto ad altri che non ci sono più. Non so se sono forte, come mi dicono, ma ho potuto avere accesso a risorse che altri non hanno avuto. Ho avuto paura, ma la paura non deve sopraffarci."

L'attivista ha risposto alle domande dei ragazzi, raccontando anche della proposta di matrimonio ricevuta dal suo attuale compagno Filippo Bologni, qualche mese fa:

"Non ho mai avuto paura di innamorarmi di nuovo, non possiamo farci rovinare la vita da una sola mela marcia. A settembre mi sposo con il principe azzurro, che va anche a cavallo. Perché sì, l'amore esiste e ci salva. Amore viene da A-MORS, senza morte."

