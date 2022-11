Amici 22, Federica scoppia in lacrime e si sfiora la tragedia. Cosa è successo?

Gossip TV

Un daytime molto turbolento quello di oggi per Federica. Dopo un confronto con il fidanzato Piccolo G., è arrivato anche uno sfogo e un pianto a dirotto per l'ansia che sta vivendo. Ecco cosa è successo.

Certe giornate sono più dure di altre: lo sa bene Federica che nella puntata di oggi, 24 novembre, ha avuto un forte crollo durante le prove del suo nuovo inedito. Una forte ansia l'ha bloccata e l'ha fatta scoppiare in lacrime e fuggire dalla sala prove.

Amici 22, Federica ha un attacco di panico

Durante le prove per il suo nuovo inedito con il maestro Giovanni Sciabbarrasi, Federica ha percepito di non riuscire a portare avanti la sua performance come pensava. Anche il suo insegnante glielo ha fatto notare, ma l'ha anche incoraggiata a non arrendersi, perché piano piano avrebbe padroneggiato anche questo nuovo inedito.

La cantante, però, invece di tranquillizzarsi, ha iniziato ad agitarsi di più, passandosi le mani tra i capelli, respirando in maniera sempre più affannata e alla fine ha chiesto a Sciabbarrasi di farla uscire dall'aula studio per andare in bagno a sciacquarsi il viso accaldato.

Peccato che quello che sembrava un semplice sfogo dovuto all'ansia si sia rivelato tutt'altro: un attacco di panico in piena regola. Federica ha continuato a ripetere di stare scoppiando di ansia, di pensare a tremila cose e che non ce la faceva.

Vedendola così sconvolta, è intervenuto NDG. Il compagno della scuola di Amici di Maria De Filippi è parso molto preoccupato nel vedere le condizioni di Federica: le ha parlato con voce gentile e l'ha invitata a respirare, visto il respiro affannato e corto dell'amica.

Solo quando Federica si è calmata, NDG l'ha lasciata sfogare, timoroso di non poterla aiutare:

"Mi è preso un colpo. Mi dispiaceva per te, non sapevo come aiutarti."

Federica gli ha rivelato che a farla stare così male è il nuovo inedito che ancora non ha padroneggiato:

"Stavo cantando il nuovo inedito, ma non bene. Magari cerco di dargli quell’intenzione che voglio però non si vede. Mi piace quel significato, perché mi ci rivedo, quindi mi rode."

NDG le ha ricordato che, a volte, bisogna dare tempo alla propria voce di entrare in sintonia con il pezzo che si sta cantando, ma che lei resta comunque bravissima. Questa è una delle prime volte in cui vediamo Federica esprimere le sue emozioni, tanto che è stata proprio la sua freddezza a scatenare uno scontro con Piccolo G., con cui ha una storia nella scuola.

