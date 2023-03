Amici 22, Federica Andreani e Piccolo G a confronto: "Mi dispiace sottrarmi a un sentimento"

Gossip TV

Torna il sereno tra i due cantanti del Serale di Amici 22.

Dopo un periodo di allontanamento, Federica Andreani e Piccolo G hanno avuto modo di confrontarsi sul loro rapporto nato nella scuola di Amici. Subito dopo la prima puntata del Serale, che ha visto l'eliminazione di Megan Ria e NDG, i due giovani allievi si sono finalmente chiariti parlando a cuore aperto dei loro sentimenti.

Il confronto ad Amici tra Federica Andreani e Piccolo G

Nel daytime di ieri di Amici 22 è andato in onda il confronto tra Piccolo G e Federica Andreani. Dopo essersi allontanati per alcune incomprensioni, i due bravissimi cantanti del Serale sembrano essere riusciti a trovare un punto d'incontro per viversi al meglio questa esperienza insieme. Il primo a pendere la parola è stato l'allievo di Rudy Zerbi:

Mi fai penare. Mi dispiace sottrarmi a un sentimento, è strano eh [...] Anche tu ti stai sottraendo? Perché lo facciamo? Quale è il vero motivo? Mi viene da pensare tante cose brutte che non vorrei pensare. Non capisco perché lo faccio, non sapendo quello che pensi, provi, senti, mi faccio tante idee...non lo so.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Piccolo G, Federica ha cercato di chiarire la sua posizione e spiegargli i motivi del suo allontanamento:

Io non capisco, noi una sera abbiamo chiacchierato del più e del meno e riso, io ti ho detto ‘non è meglio così?'. Se abbiamo visto che qua dentro non riusciamo a darci quello che è giusto e ci complichiamo tanto, perché continuare a farlo qua? Cioè non è meglio così?

