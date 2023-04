Amici 22, ex allieva del talent show contro Benedetta Vari: "La differenza tra mediocrità e professionalità sta..."

Gossip TV

Vanessa Bellini critica duramente sui social il comportamento assunto da Benedetta Vari ad Amici 22.

Benedetta Vari è finita nel mirino di un'ex allieva della ventiduesima edizione di Amici. Stiamo parlando di Vanessa Bellini che, infastidita dal comportamento assunto nei confronti prima di Mattia Zenzola e poi di Isobel Kinnear, ha lanciato una dura frecciata sui social alla ballerina professionista di latino.

Vanessa Bellini attacca sui social Benedetta Vari

Il comportamento scorretto assunto ad Amici da Benedetta Vari, che ha criticato alle spalle Mattia Zenzola e Isobel Kinnear, ha mostrato un lato di lei che non è per niente piaciuto ai fan del talent show di Maria De Filippi. Tra questi è spuntato il nome dell'ex allieva Vanessa Bellini che, tramite un commento sui social, ha rivelato il suo pensiero sulla ballerina professionista:

La differenza tra mediocrità e professionalità sta anche e SOPRATTUTTO nel proseguire il lavoro OLTRE la sala prove (e quindi a casa) esattamente come fa Isobel. Sentire fare questo discorso da una “professionista “, che dovrebbe quindi dare l’esempio, per altri, è grave.

