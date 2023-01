Amici 22, Eleonora Cabras dopo l'eliminazione: "È stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni sui social della ballerina Eleonora Cabras dopo l'eliminazione dalla scuola di Amici.

Dopo Samuel Antinelli e Vanessa Bellini, anche Eleonora Cabras è stata eliminata da Amici a un passo dal Serale. Entrata solo tre settimane fa per volere di Raimondo Todaro, la ballerina di latino è tornata sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua breve permanenza nella scuola.

Eleonora Cabras torna sui social dopo l'addio ad Amici

Continuano le eliminazioni nella scuola di Amici in vista del Serale. Il daytime di ieri, infatti, ha visto l'addio di Eleonora Cabras. La ballerina di latino è stata convocata in studio dal suo insegnante Raimondo Todaro, che le ha comunicato la sua decisione di interrompere il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi:

Ti ho voluta, ma c’è un lavoraccio da fare e non riusciamo a farlo qui nel tempo che abbiamo. Mi piaci come ballerina, ma andare avanti non avrebbe senso. Non mollare e continua a studiare. Vai avanti per la tua strada. [...] Lavorare con te è stato un piacere enorme. Ho fatto un errore, non nel valutare te, ma i tempi. Continua a lavorare da domani. Sarebbe un peccato se smettessi.

A poche ore dalla sua eliminazione da Amici, Eleonora ha deciso di tornare sui social e pubblicare un post di ringraziamenti:

Finisce qui il mio percorso nella scuola di amici, seppur breve è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita. Auguro a tutti i ragazzi che coltivano la mia stessa passione di vivere questo sogno. Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuta, vi voglio bene.

